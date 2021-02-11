經濟

趁北水缺席 恒指除夕前炒上3萬 鼠年美團升逾3倍冠藍籌

【明報專訊】臨近農曆新年假期，港股的氣氛未有因為長假期前夕而轉淡，昨日即使「北水」休市，成交反而增至1759.82億元，締造4連升。投資者聚焦於重磅股美團（3690），該股更成為升市火車頭兼創歷史高位，安踏（2020）亦破頂，帶領恒指重上3萬點，全日大升562點，報30,038點。科指亦重上1萬點，升2.54%至10,214點。今天年三十為鼠年最後一個交易日，港股只有半日市。

明報記者 陳偉燊

截至昨晚11時，恒指夜期報30,018點，低水21點。

翻查資料，由2015至2020年的農曆新年及國慶共12次長假期間，在沒有北水入市下，當中有8次港股均為升市。最經典是2018年農曆新年內地長假期間，恒指累漲近2000點（見圖）。

成交增加 專家形容「喜出望外」

第一上海首席策略分析師葉尚志表示，北水向來在港股市場有推波助瀾的作用，理論上在欠缺北水下，港股的推動力會小一點，但另一方面，昨日沽貨力量未必太大，因此就算長假在即，也會出現升市。有見昨日在內地A股帶動下，港股大升逾500點，投資者積極參與，葉形容情况令人「喜出望外」。而牛年將至，美國刺激經濟措施方向不變、內地經濟加快復蘇，因此預期支持大市的動力及平穩度得以保持。

在昨日升市中，美團及安踏分別升5.23%及2.23%，收市破頂並見430.4元及146.5元。單是美團已經獨力推高大市多達101點。另騰訊（0700）及港交所（0388）亦回勇，分別升2.77%及3.79%，騰訊即市曾創新高。

晚市恢復堂食 餐飲股全線炒高

較早前獲投資者熱捧的快手（1024）昨大升13.23%，逼近400元大關，高見397元收市。在傳出晚市恢復堂食的消息後，一眾餐飲股全面炒高，稻香（0573）及太興（6811）升逾7%，叙福樓（1978）及富臨（1443）升逾4%。連帶收租股也受惠，恒隆地產（0101）及九倉置業（1997）分別升2.94%及1.51%。

總結鼠年，未計今天半日市，恒指累升7.47%或2089點，升幅最大的藍籌為美團，年內股價大升3.2倍；藥明生物（2269）亦大升2.57倍。跌幅較大的為中信股份（0267）及聯通（0762），跌幅高達36.96%及34.85%（見表）。

分析：新經濟股續俏 舊經濟股難翻身

永裕證券董事總經理謝明光預期，隨着內地推動雙循環、汽車補貼及電動車，對新經濟股會繼續構成推動作用。

謝明光又表示，不認為在鼠年表現失色的舊經濟股如中信等，會在牛年出現乾坤大轉移，表現回升。

相關字詞﹕葉尚志 謝明光 港交所 騰訊 安踏 美團

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