元朗大埔兩地 申建2136伙過渡屋

據城規會文件顯示，目前屬於政府土地的八鄉七星崗的用地，現被劃為露天儲物、工業（丁類）及農業用途，佔地約25.8萬方呎，過去地皮曾作為興建高鐵時候的工地，現申請作為過渡房屋及休閒農莊，為期3年。

以「可持續發展目標生態村」主題

八鄉地擬建14幢4層高住宅

項目擬以「可持續發展目標生態村」為發展主題，擬建14幢4層高住宅物業，及6幢單層的非住宅物業，將以組裝合成方法興建，提供約900個單位，包括1至4人的單位，另設8.6萬方呎的農場，項目預計2023年入伙，總樓面約19.59萬方呎，並由香港路德會作營運。

會德豐借出黃魚灘地 擬建1236伙

另外，會德豐去年公布借出3幅土地作過渡房屋，其中位於大埔汀角路黃魚灘一帶地皮，亦向城規會申請作過渡房屋。

該地皮鄰近區內大型洋房屋苑比華利山別墅，佔地15.6萬方呎，申請作為為期5年的過渡房屋，擬建11幢4層高的住宅物業及2幢1層高的商舖，預計提供1236伙，總樓面約23.3萬方呎。項目將由九龍樂善堂營運，同樣以組裝合成方法興建。