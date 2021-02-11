經濟

香港地產

「現時點」劏舖200萬沽 5年蝕百萬

【明報專訊】市區劏場近日再錄連環蝕讓個案。市場消息指，油麻地彌敦道530至538號劏場「現時點」，2樓一個單號商舖新近以200萬元易手，以面積131方呎計，呎價約1.53萬元。原業主2015年7月300萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕讓100萬元或33%。

另土地註冊處資料顯示，「現時點」1樓單號商舖，本月初以262萬元易手，原業主2016年3月以345萬元購入，持貨近5年，帳面蝕讓83萬元或24%。

資料顯示，「現時點」商場原由資深投資者、優品360（2360）主席林子峰2014年2.55億元購入，涉122個商舖，以商場總樓面2.5萬方呎計，呎價約1.02萬元。同年林子峰分拆商舖出售，當時售價由50萬元起。

廟街147號全幢3080萬易手

年近歲晚，市場仍錄全幢物業易手個案。中原商舖部分區營業董事李世基表示，油麻地廟街147號全幢商住大廈，以3080萬元易手。資料顯示，該幢大廈大部分樓面已租出，地舖月租約2.35萬元，連同樓上住宅租金計算，項目總租金收入逾5.7萬元，即買家可享租金回報2.2厘。原業主2010年11月1750萬元購入全幢，持貨逾10年，帳面獲利1330萬元或約76%。

九龍灣貨運中心倉庫招標 下月10日截標

另外，世邦魏理仕獲物業接管人委託，獨家代理出售九龍灣大業街59號三湘九龍灣貨運中心的一個大型工業倉庫，總面積36,886方呎。物業以公開招標方式出售， 將於下月10日截標。

相關字詞﹕世邦魏理仕 中原工商舖 蝕讓成交 劏場 現時點

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