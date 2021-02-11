三大辣稅上月237宗涉5.37億 有紀錄新低

辣稅宗數及金額大減，主要與去年11月底政府取消非住宅物業的DSD有關。稅務局最新資料顯示，上月份涉及DSD成交共174宗，按月大減74%；稅額則涉3.435億元，按月則跌46%，兩者同為2014年7月DSD正式刊憲後有紀錄新低。

非住宅DSD僅4宗 涉300萬元

雖然政府早於去年11月底已取消非住宅物業的DSD，理應上月份已沒有非住宅物業成交須付雙倍印花稅，不過，據稅務局資料，上月後有4宗非住宅物業支付DSD，按月跌99%；稅款僅涉300萬元，亦按月大跌98%，為有紀錄以來新低。

據悉，上月份仍有相關個案，主要是稅務局公布之數字是以買家繳付稅款時間計，一般約為物業成交後約30天。換言之，上述4個個案，料為政策實施前的成交，並非顯示上月。

上月工商舖錄581宗 連升5個月

事實上，自去年11月取消非住宅DSD後，工商舖交投大增。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月份工商舖整體註冊錄581宗（主要反映12月份市况、扣除10億元以上內部轉讓個案），按月增加18.3%，連升5個月，創2019年6月份社會運動以來新高，金額約81.4億元，按月跌8.1%。

上月SSD稅款大升4.1倍 紀錄新高

至於上月涉及DSD的住宅物業成交有170宗，按月減少約32%，涉及稅款3.405億元，按月減少近27%，兩者同為去年4月後最少。另外，反映非本地買家入市的BSD方面，上月涉及41宗相關，按月回升28%，涉及稅款1.43億元，按月增1.1倍，惟數字仍較去年11月少。

SSD方面，上月涉22宗成交，按月不變，惟相關稅款就按月大升4.1倍至5050萬元，為有紀錄以來最多。