地利根德閣複式9800萬沽 28年升值逾4倍

將軍澳不足10日85宗二手成交

另一方面，多個地區於過年前二手交投持續暢旺，中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，年近歲晚，買家趕於新年前置業，將軍澳前日單日錄得15宗交投，本月不足10日暫累積錄得約85宗二手成交，當中海天晉本月至今暫錄2宗成交，平均實呎19,260元，其中3座中層C室，實用面積518方呎，2房間隔，開放式廚房，以958萬元成交，實呎18,494元，原業主2016年4月703萬元買入單位，持貨近5年，帳面獲利255萬元或36%。

中原地產高級資深分區營業經理許偉業指，葵芳閣連錄兩宗成交，均為90後入市個案，快將追平上月全月3宗紀錄，其中1座低層A室，實用面積415方呎，以535萬元成交，實呎12,892元。原業主2017年2月438萬元買入單位，現身處外地，是次以授權方式由友人代辦出售事宜，持貨4年，帳面獲利97萬元或22%。

另同屋苑1座中層E室，實用面積397方呎，則以540萬元成交，實呎13,602元，原業主2012年238萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利302萬元或1.3倍。