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21 BORRETT ROAD樓王 乘勢年初二招標

【明報專訊】山頂文輝道豪宅官地再以破頂價售出，發展商趁機推售豪宅新盤，其中長實（1113）旗下中半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，亦公布銷售安排，推出項目特色樓王，於大年初二招標，其售價勢成區內新指標。

5房設泳池 管理費每呎逾10元

上述21 BORRETT ROAD第1期，昨公布首份銷售安排，推出1號23樓特色單位招標，招標時間為本月13日（大年初二）上午11時至中午12時。上述物業實用面積3378方呎，採5房間隔，連2131方呎天台及泳池，另有717方呎前庭，為項目面積最大一伙。

就招標文件所見，該單位每月管理費36,138元，即每實呎約10.7元水平。事實上，近日市場先後有多個豪宅盤推售，如九倉（0004）山頂77/79 Peak Road早前推出3幢洋房招標，3間大屋實用面積6061至8376方呎。

凱滙昨沽5伙 1房實呎26772元

另外，信置（0083）等發展的觀塘凱滙2期昨日再沽出5伙，包括4伙3房大宅，共套現逾8800萬元。信置集團聯席董事田兆源表示，凱滙於剛過去周一售出的57伙中，最高呎價為5座49樓J單位，實用面積391方呎，1房開放式廚房間隔，成交價1046.77萬元，成交實呎26,772元，為項目呎價次高，而於當日售出之單位中，買家五成來自九龍區，三成港島區及兩成新界區。凱滙1、2期全盤累售1692伙，套現逾211億元。

帝御‧嵐天最快年初四次輪開售

香港小輪（0050）、帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，牛年亦將進行次輪銷售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，帝御·嵐天上周六開售281伙，截至周一已累沽244伙，套現約10.83億元。林又指，項目日前加推5號價單，折實平均實呎15,838元，較第4張價單高約2%，次輪銷售單位暫錄約3876票，稍後有機會再加推單位，仍有加價空間，項目最快年初四（2月15日）進行次輪銷售。

相關字詞﹕帝御．嵐天 信置 凱滙2期 文輝道地皮 波老道21號 長實

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