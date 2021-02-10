九倉再下一城 伙富豪奪山頂文輝道地 總價72.5億呎價逾5萬 不足兩月兩破官地紀錄

明報記者 甘潔瑩

2018年10月流標收場的文輝道豪宅地，本財政年度以「一拆二」後，最終先後售出，為庫房進帳192.5億元，佔本財年出售12幅住宅地皮的收益逾414.6億元近五成。是次九倉與多名城中富豪合組財團中標，可謂星光熠熠，與過去中資搶地的形勢截然不同。九倉主席兼常務董事吳天海表示，山頂優質地皮極為罕有，文輝道項目坐擁港島南區海景，更見珍貴，昨天投得的地皮將連同去年底集團投得的文輝道2至8號（雙號），可望帶來協同效應。

文輝道兩地佔本財年賣地收入近半

他又透露，九倉佔該項目50%權益，項目將由會德豐地產負責發展及銷售。連同新購入的地皮，集團在山頂的土儲增至逾57萬方呎。另華置前主席劉鑾雄妻陳凱韻投得地皮後表示，對香港前景充滿信心，只要遇到合適的機會，便會在港投資。據悉，她早前亦有與利福合作競投文輝道2至8號（雙號），惟未能成功，今次入標是延續上次合作。

吳天海：兩地具協同效應

翻查資料，九倉過去曾伙拍多家發展商投得豪宅地，如與新世界（0017）、信和、華置、萬泰等合作發展、於2004年落成的何文田君頤峰。資料顯示，文輝道9及11號，地皮面積約54,542方呎，可建樓面144,969方呎，料可提供135個單位。賣地章程顯示，發展商可申請契約修訂，將與文輝道2至8號（雙號）地盤康樂設施及停車位等共用，讓兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，帶來協同效應。

九倉山頂土儲增至逾57萬呎

萊坊執行董事林浩文指，山頂未來供應稀少，現時一手空置稅已擱置，均支持區內地價，而文輝道地皮成交價對山頂地價有指標作用，他預計文輝道兩地合併發展，以低密度分層戶及洋房設計，預料落成後每方呎可售9萬元起。

此外，明日（年三十）尚有一幅市區地皮截標，為啟德第4E區2號地盤，地皮最高可建樓面64.81萬方呎，綜合業界估計，該地估值84.25億至103.7億元，預計每方呎樓面地價約1.3萬至1.6萬元。