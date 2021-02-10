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2021年2月10日星期三
植耀輝 焦點股
投資策略
摩通歐冠昇空降 港交所首外籍CEO 傳個別董事憂乏內地人脈 史美倫讚「上佳人選」
歐冠昇任摩通期間多次談及中國
內地上月新增貸款3.58萬億創紀錄
深圳發布二手住宅參考價 較現放盤價低
憧憬半年後納港股通 快手升穿350元 成交129億冠港股
潘蘇通何文田站上蓋項目售鷹君
國泰拖欠港府注資首期利息 涉資近3億 分析：今年現金流壓力更大
順豐擬斥逾175億 入股嘉里物流51.8%
ACX無懼寒冬 盼疫市續擴充院線
南方東英科創板ETF 今掛牌1560元入場
涉「微信女」騙局 證監凍結名匯富途3帳戶
台積電1月營收新高 擬設子公司駐日
匯豐伙HKTVmall 助中小企融資拓電商
騰訊遭兩車企舉報壟斷 限車聯網市場競爭 或成科網巨頭首例
港商變招 旅遊巴改裝成採樣車
華虹半導體上季多賺66%
百度全球首自動駕駛平台MaaS廣州登場
Tesla歐洲中國遇阻 買比特幣捱轟 被指「分散市場注意力」 比特幣昨高見4.8萬美元
「逼空大戰」社交平台 Reddit融資19億估值倍升
歐擬仿效澳洲政策 Google fb須為新聞付費
張兆聰：資源商品強勢 信義玻璃博破頂
植耀輝：股價升幅驚人 心動暫不行動
技術取勝：新濠國際挑戰下降軌
劉思明：消閒娛樂概念應節當炒
周顯：疫情一日未完 美股繼續升
湯文亮：申請BNO移民 應與辭職一齊做
九倉再下一城 伙富豪奪山頂文輝道地 總價72.5億呎價逾5萬 不足兩月兩破官地紀錄
21 BORRETT ROAD樓王 乘勢年初二招標
地利根德閣複式9800萬沽 28年升值逾4倍
三大辣稅上月237宗涉5.37億 有紀錄新低
「現時點」劏舖200萬沽 5年蝕百萬
元朗大埔兩地 申建2136伙過渡屋
黃耀宗看好汽車雲計算 料恒指上半年可見31800點 視乎疫苗成效
植耀輝：股價升幅驚人 心動暫不行動
【明報專訊】近期手遊股表現出色，心動公司（2400）升幅特別驚人，年初至今股價累升逾1.15倍，市值達458.2億元。其急升最大原因，是因為其持有TapTap備受看好。
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