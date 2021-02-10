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歐擬仿效澳洲政策 Google fb須為新聞付費

【明報專訊】《金融時報》報道，負責起草歐洲新數碼法規的歐洲議會議員，擬仿效澳洲立法強制Alphabet（Google母企）及facebook（fb）等網絡巨頭為推送新聞內容向媒體付費，以抗衡科網巨企對傳媒的巨大影響力。《金融時報》預期，歐洲議會的立法行動，可能對Alphabet等造成沉重打擊。

助傳統媒體抗衡科網巨企

負責起草兩份歐洲數碼法規《數碼服務法案》及《數碼市場法案》的歐洲議會議員表示，這些法案在歐洲議會通過前可能會經過修改，以納入類似於澳洲的一些改革。這些改動包括：傳媒可對內容授權協議提出具約束力的仲裁，科技公司調整其網上新聞排名的規則時須通知傳媒機構。

歐洲議會馬耳他籍議員薩利巴（Alex Saliba）表示，澳洲對Alphabet和fb採取的做法，可解決傳媒面對科技巨企所缺乏的議價能力。他質疑大型網上平台在搜尋、社交媒體及廣告領域所享有的市場主導地位，造成力量不對等。

歐盟自2019年修訂版權法以來，美國科網巨企加大了在歐洲爭取達成新聞授權協議的努力。雖然媒體有權就網絡平台轉載內容獲補償，但一些歐洲議會議員認為，現有制度依然軟弱。Alphabet最近在法國達成一些授權協議，部分原因是法院介入談判。有歐洲議會議員稱，Alphabet早前因收費問題而威脅要撤出澳洲市場，反映媒體缺乏話語權的問題必須解決。為應對Alphabet提出的威脅，澳洲政府早前表示，微軟已準備好取代Alphabet的搜尋服務。此後Alphabet似乎立場軟化。澳洲總理莫里森上周表示，已跟Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）透過視像進行「具建設性的會議」。

（金融時報）

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