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「逼空大戰」社交平台 Reddit融資19億估值倍升

【明報專訊】在散戶逼空大戰扮演重要角色的美國社交媒體Reddit，在最新一輪融資的估值增長1倍至60億美元（約468億港元）。Reddit表示，由風投公司Vy Capital領投的一輪融資，籌集了2.5億美元（約19.5億港元）。Reddit目前的投資者還包括風險投資公司Andreessen Horowitz及騰訊（0700）。

此前新晉語音社交平台Clubhouse才剛完成新一輪融資，根據PitchBook數據，Clubhouse在由Andreessen Horowitz領投的一輪融資獲得1億美元資金，公司估值10億美元。

尚未盈利 投資者包括騰訊

Reddit行政總裁赫夫曼（Steve Huffman）稱，目前的市場狀况很適合融資，在適當的時機籌集資金不會有壞處，現在的初創公司估值都非常高，Reddit今年亦表現強勁。在截至12月的季度，Reddit的廣告收入按年急增90%。

Reddit計劃以新資金投資於影片、廣告及消費產品等領域，並拓展國際市場。去年底，Reddit收購了影片分享軟件Dubsmash，以擴大其在用戶自製影片市場的影響力。此外，Reddit還計劃在今年將職員人數增加1倍至1400人。

總部設於三藩市的Reddit於2005年成立，迄今尚未實現盈利。2006年，Reddit賣盤給出版公司Conde Nast，該出版公司的母公司Advance Publications在2011年把Reddit分拆成獨立公司，但仍繼續擔任股東。自2011年以來，Reddit已集資約8億美元。

（綜合報道）

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