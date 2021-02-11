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Tesla歐洲中國遇阻 買比特幣捱轟 被指「分散市場注意力」 比特幣昨高見4.8萬美元

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）披露購入了價值15億美元的比特幣後，比特幣昨延續周一的升勢，接連升穿了4.5萬、4.6萬、4.7萬及4.8萬美元關口。根據交易平台CoinDesk的數據顯示，比特幣昨曾高見48,226.25美元（約37.6萬港元）創新高。美股三大指數周一齊創新高後，道指及標普500指數昨晚早段輕微回落，納指向上再次破頂，並首度升破14,000點。不過特斯拉股價早段下滑約1%。

納指再破頂 首穿14000點

長期看淡特斯拉的GLJ Research分析師約翰遜（Gordon Johnson）質疑，特斯拉把2020年3次增發新股所籌集的資金，用於投資高風險、高波動率的加密貨幣，而沒有把資金充分用於研發及公司發展。根據約翰遜的分析，特斯拉公布投資比特幣的消息，時值該公司面臨「負面商業發展」的時候，以分散市場的注意力。他指出，特斯拉所面臨的多個不利因素，包括在中國市場的銷量競爭及質量控制問題、德國超級工廠（Gigafactory）的建造計劃可能面臨大幅延誤，以及無法在德國獲得全部價值12億美元的補貼。

內地5部門約談Tesla 關注質量安全

內地的國家市場監督管理總局等5部門，已就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級等問題，約談特斯拉，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，確保產品質量安全。新華社昨對特斯拉被約談發表評論，稱特斯拉頻頻出現質量問題，產品安全隱患堪憂，還存在「甩鍋」推御責任等問題，依法對其加強監管勢在必行。

特斯拉（上海）有限公司稱，特斯拉誠懇接受政府部門的指導，並深刻反思公司在經營過程的不足，全面加強自檢自查。該公司還表示，對於消費者集中反映的問題，將系統排查，切實落實消費者權益保障。

Tesla為內地事故致歉

內地政府公開表達對特斯拉質量問題的不滿，時值其上海廠房加緊生產Model Y。此前特斯拉在全球召回美國生產的Model X和Model S電動車，當中也涉及出口至內地的車型。此外，特斯拉近期亦與國家電網公司發生矛盾。此前特斯拉員工似乎在一段錄音向客戶暗示，國家電網電流太大，應為一輛Model 3的電池問題負責。

特斯拉事後稱，初步判斷故障是充電時瞬間電流過載導致，並為給南昌電網造成的困擾致歉。內地市場目前對特斯拉愈趨重要。去年在內地市場的強勁銷售推動下，特斯拉在全球的交付量創下約50萬輛的紀錄。不過，市場研究機構JD Power的質量調查指出，特斯拉經常表現不佳。在去年的一項產品調查，特斯拉在32個汽車品牌中質量排名墊底。

美垃圾債平均孳息首跌破4厘

此外，隨着美國新一輪刺激措施即將推出，美匯指數昨回落至90.5左右的一周低位，美國國債孳息率下滑。美國10年期國債孳息率回落至1.14厘左右。由於低風險債券市場提供的收益微薄，促使渴望高收益的投資者搶購垃圾債券。彭博巴克萊美國高收益公司債指數顯示，美國垃圾債券的平均孳息率連跌6個交易日，周一跌破4厘，是歷來首次。垃圾債供不應求，有基金經理甚至要求企業增加發債。多數新發行的企業債券都被超額認購，就連風險最高的CCC評級垃圾債券也受到追捧。

根據彭博的數據，CCC級債券孳息率周一跌至6.21厘，創歷史新低。數據顯示，B級票據孳息率平均為4.3厘，BB級票據孳息率為3.05厘。利率下行，鼓勵更多高收益債券進入市場。美國1月的美國垃圾債發行規模創紀錄，有520億美元的債券定價，年初至今發行規模達600億美元。

（綜合報道）

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