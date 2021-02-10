經濟

港商變招 旅遊巴改裝成採樣車

【明報專訊】新冠疫情反覆，令旅遊業完全「停擺」。另一方面，政府近期卻頻繁進行圍封採樣行動。有港商就想出，可以用旅遊巴改裝成流動採樣車，冀趕及在年廿九（今日）發表詳情。

愛多國際控股創辦人黎曉靈表示，她最初是在去年11月底開始構思流動採樣車。這是因為，之前某些小區爆發疫情，而附近又沒有場館可以用作採樣中心時，承辦商往往只能搭起帳篷作為臨時採樣站，不論對工作人員還是對市民來說，都不算理想。

該公司租用5.5噸的貨車，改裝成「愛多醫療健康車1.0版」作為流動採樣車，在去年12月中推出。到了近期，每日都有圍封行動，6部「愛多醫療健康車1.0版」每日都被其中一個承辦商全數租用。然而，1.0版是由貨車改裝而來，那些貨車原本是物流公司用來運送網購貨品的。在網購需求殷切的情形下，該公司實在很難租到很多貨車來改裝。至於訂購新貨車，亦因為疫情影響航運，要3至6個月才到貨。

可供6人同時採樣

黎曉靈想到，既然旅遊業停擺，大批旅遊巴停在新界無用，大可以利用這些閒置資源。於是，該公司最近利用旅遊巴改裝成「愛多醫療健康車2.0版」。

除了原始車身不同之外，兩者的分別是，1.0版只能夠同時為2個人採樣，而2.0版則用盡間隔技巧以及其他保障技術，可以同時為6個人採樣。而且，這也可望為旅行社或旅遊巴公司帶來些少租金收入。該公司將於今日公布詳情。

相關字詞﹕黎曉靈 年廿九 武漢肺炎 新冠肺炎 旅遊巴

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