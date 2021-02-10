經濟

騰訊遭兩車企舉報壟斷 限車聯網市場競爭 或成科網巨頭首例

【明報專訊】繼早前被抖音提告後，騰訊控股（0700）再陷壟斷案。內媒報道，車聯網公司博泰聯同上汽通用五菱，向中國市場監管總局舉報騰訊涉嫌壟斷，限制車聯網產品及服務市場的競爭；另就騰訊在「騰訊地圖車機版」中使用博泰的專利，已向法院提訴。騰訊表示，公司及其產品遵循公平競爭，反指博泰及上汽通用五菱侵權，直斥「惡意炒作壟斷不應當成為侵權的擋箭牌」。

明報記者 蔡穎霖

有關公司批評，騰訊濫用其內地即時通訊的市場支配地位向車廠施壓，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易，且不具備合理理由，對車聯網產品與服務市場產生排除、限制競爭的後果，構成《反壟斷法》所禁止的濫用市場支配地位行為。據報，有關案件仍在審查當中，一旦正式立案，將會成為科創企業與汽車業之間，首宗對科網巨頭的反壟斷案例。

騰訊指對方在「地圖車機版」擅加專利

文件顯示，騰訊去年8月向上汽通用五菱等汽車廠商發法律函，要求停止使用由博泰供應的車聯網軟件產品，並涉嫌未經許可在其開發、運營的「騰訊地圖車機版」軟件中，擅自使用博泰的導航相關發明專利。上汽通用五菱為內地近期熱賣的小型電動車宏光mini ev的生產商。

騰訊在官方微信稱，公司及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念，為用戶和第三方產品提供服務；更反指博泰及上汽通用五菱侵權，行為包括在未經騰訊授權和許可下開發「新寶駿車聯」App，以及「微信通知助手」軟件涉嫌構成商標侵權及不正當競爭等，公司去年已向法院提起訴訟，並已正式立案，直斥「惡意炒作壟斷不應當成為侵權的擋箭牌」。

騰訊：惡意炒作壟斷 當侵權擋箭牌

事實上，騰訊近期屢惹官非。內地短片軟件抖音早前向法院提訴，指騰訊通過旗下微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，並獲北京知識產權法院正式受理，成為去年底《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》出台以來，首宗互聯網平台之間的反壟斷訴訟。而國務院反壟斷委員會亦在剛過去的周日，正式發布了《關於平台經濟領域的反壟斷指南》。

相關字詞﹕反壟斷 騰訊

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