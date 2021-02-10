台積電1月營收新高 擬設子公司駐日

據《日經》引述消息人士指，台積電正計劃於日本建立首個正式的研發基地，已進入最終協調階段。台積電ADR昨晚早段升1%。

《日經》報道更指出，台積電擬在日本茨城縣筑波市設立新企業，新的基地主要推進半導體「後製程」的封裝作業等相關開發，還將討論設置生產線。而集團昨日公告中的3DIC材料研究，正是封裝作業所需的技術。報道更提及，日本經濟產業省亦將半導體視為戰略領域，會通過補貼等支持台積電與日本企業加強合作的意向。

上月半導體佔台總出口35%

全球各行業對晶片的需求日增，近日多國向台灣求助，要求提升晶片產量。而據台灣財政部公布，1月台灣出口額約為342億美元，按年增長36.8％，創下單月出口額歷史新高，主要基於去年下半年全球疫情蔓延，市場除對筆記本電腦外，家用遊戲機、智能手機及伺服器等IT相關產品上配備的半導體的需求進一步擴大，從而推動出口。半導體出口按年升46%，佔台灣總出口額約35％。台灣財政部統計處處長蔡美娜表示，今年本月受農曆新年假期影響，開工天數比去年少4天，但仍預測出口增長3%至8%。