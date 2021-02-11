南方東英科創板ETF 今掛牌1560元入場

追蹤上證科創板50成分指數

該ETF追蹤上證科創板50成分指數，是在上海科創板上市的市值最大且流動性最好的50隻股票。根據歷史數據，今年初截至1月27日，該指數的回報率為4.69％。據中證指數公司的資料，目前該指數最大權重股為中芯國際A股，權重為8.76%，其次是瀾起科技，也是晶片公司。第三大權重是金山軟件（3888）旗下的金山辦公。

南方東英指，科創板是內地對美國納斯達克指數的回應，現時美國正在打壓中國企業在美上市，相信因此科創板對於許多蓬勃發展的中國企業在上市方面更具吸引力。南方東英銷售和產品策略主管和弦表示，很高興將追蹤科創板的ETF引入香港市場，此ETF可與該行的恒生科技指數ETF（3033）與中證5G通信主題ETF（3193）等，一起協助投資者以簡單透明的方式抓住中國的投資機會。