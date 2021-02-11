ACX無懼寒冬 盼疫市續擴充院線

北角匯戲院開幕遇疫 僅營業4日

「ACX@北角匯」佔地約7000平方呎，設有4個影院合共143個座位，其中一個影院8個座位均為按摩椅，亦有影院是港產片專屬影院，除了首輪上映的本地電影，每月亦以「致敬系列」為主題，播放香港經典電影。

黃永峯指出，以往從事電影製作及發行，去年中開始有意成立新戲院，原先11月疫情有所緩和，於是順其自然開幕，但未幾遇上停業措施，不過短暫營業的日子入座率仍高達七至八成，相信北角對戲院有一定需求。他又指，現時估計有十多部大片因疫情而推後上映，相信開業後會十分旺場，迎來報復式消費，如再無疫情影響，估計可在兩年內回本。

設港產片專屬影院 推動本土產業

他又指，香港小型電影面對上映的困局，難以尋找戲院上映，或大多只能在日間播放，港產片專屬影院可為商業性質不高的電影帶來更多機會，只要市場反應良好，有機會帶動其他戲院放映，未來ACX Cinemas擴展院線時，亦會設立港產片專屬影院，幫助投資者及電影人。

展望ACX Cinemas的發展，黃永峯表示，有意尋找港鐵沿線、有足夠人流的位置再開設戲院，不認為行業在港沒有未來。另外，公司亦有興趣發展東南亞及內地，由於成本相對較低，現時在重慶、廣州等地已在商討入股形式投資當地戲院。