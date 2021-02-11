順豐擬斥逾175億 入股嘉里物流51.8%

收購仍待一眾監管部門批准，惟一旦交易完成，嘉里物流將維持上市地位，但公眾持股將由25%減至15%。

實際作價溢價11% 待監管部門批准

順豐表示，是次交易將提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，並進一步完善國際業務的戰略佈局。兩者將通過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，可以實現雙方業務的更佳發展。同時，嘉里物流在泰國和越南的本土快遞營運經驗和資源，與順豐在快遞行業的判斷力和科技能力形成互補，共同在東南亞快速搭建高度協同的快遞網絡。

該交易同時包括嘉里物流出售9個倉庫予Urban Treasure Holdings Limited，出售對價為135億元，出售所得大部分將以特殊分紅的形式宣派給嘉里物流的股東。與香港倉庫出售相關的特殊分紅金額為每股7.28元，因此若計及此特殊分紅，就嘉里物流的股東而言，其於要約項下每股總價值將為26.08元。

嘉里物流售台業務 對價逾45億新台幣

另外，公告還提及，嘉里物流計劃把其擁有的台灣相關業務出售給Treasure Seeker Group Limited，對價為45.37億元新台幣。