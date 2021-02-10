國泰拖欠港府注資首期利息 涉資近3億 分析：今年現金流壓力更大

發行條款 遲付息無列罰則

國泰昨日收市報6.54元，升0.62%，成交額約5630萬元。財政司長辦公室回覆本報記者查詢時稱，環球航空業經營環境困難，政府作投資國泰航空的安排時已預留彈性，容許公司延遲向政府派發優先股股息，在此之前，公司不可派發普通股股息。

首5年優先股股息 須付近41億

受新冠病毒疫情持續影響，國泰去年8月份完成股本重組後，由政府透過認購195億元優先股注資，另提供78億元過渡貸款。當中優先股部分，每半年須支付股息，息率會分三階段遞增。由去年8月中起計直到2023年8月份首3年，年息率為3厘，每半年約付息近3億元，倘至2025年8月仍未贖回，年息率將增至7厘，每半年須付息近7億元，單是首5年，國泰便合計要支付優先股股息近41億元。

因應疫情影響公司營運，國泰去年8月份完成供股、向政府發行優先股及尋求過渡貸款，合共取得390億元資金暫渡難關後，再向國泰及國泰港龍航空開刀裁員，削減部分成本，但是「燒錢」情況未了，反而因為政府實施新的防疫限制而擴大。截至2月5日，集團已動用當中約215億元，包括償還60億元過橋貸款及155億元營運開支，因此在上周五發行5年期年息2.75厘的67.4億元可轉換債券「救火」。

清還利息前無法派股息

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅表示，航空公司因為遇到巨額虧損而停止派息並不罕見，但是由於國泰應付優先股息會累積計算，預期可能會在今年首季至上半年，會比今年較後時間，遇到更大的現金流壓力。

翻查國泰發行優先股時發出通函，優先股贖回權在國泰手上，國泰可臨時以本金加未付股息，全部或部分贖回優先股，亦有酌情權延遲支付股息，惟未有提及政府是否有權向國泰追討，或要求國泰提早贖回。延遲支付優先股股息的唯一限制，是國泰不得向普通股股東、初級或平級債務，包括大股東太古（0019）在內派息。只有在清還欠付股息，或港府特別通容，始能再向普通股股東派息。

明報記者 陳偉燊