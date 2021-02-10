經濟

潘蘇通何文田站上蓋項目售鷹君

【明報專訊】鷹君集團（0041）宣布，昨日與高銀金融（0530）主席潘蘇通簽訂框架協議，收購由潘蘇通個人持有的港鐵何文田站上蓋發展項目。鷹君表示，已向港鐵支付10億元的可退還誠意金，該筆誠意金將由港鐵作為託管款項持有至今年2月25日止，在此日或之前，鷹君享有排他權利，惟公告內容暫未有提及收購項目擬訂作價。

鷹君：已付港鐵10億誠意金

根據鷹君與港鐵的框架協議，鷹君將承擔發展協議項目下作為發展商的所有權利、享有權、義務及責任，倘交易未能完成，港鐵須於2月25日或之前按要求償還有關誠意金。集團表示，交易將取決於盡職審查，以及取得港鐵及興業銀行香港分行就約務更替安排的書面同意、完成約務更替安排的手續等條件。

高銀2016年投得 後轉售潘

該幅港鐵何文田站上蓋發展項目地皮所屬地段為九龍內地段第11264號的北面用地，最小及最大建築面積分別為41,400平方米及69,000平方米，指定作私人住宅用途。除非另獲批准，否則該土地將發展成不少於800個及不多於1000個住宅單位。

翻查資料，潘蘇通是在2016年12月，透過與旗下高銀金融合資投得港鐵何文田站上蓋項目。至2018年，高銀金融以總代價124.03億元，將何文田項目五成股權連同何文田常盛街項目60%權益，一併出售予潘蘇通。

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