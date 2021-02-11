憧憬半年後納港股通 快手升穿350元 成交129億冠港股

再涉壟斷舉報 騰訊仍升

昨天第二大成交為騰訊（0700），雖有傳公司遭舉報疑涉壟斷，該股股價仍微升0.5%至740.5元，全日成交79.01億元。啤酒股百威亞太（1876）升4.7%，收報25.5元，為升幅最大的藍籌；跌幅最大的藍籌為創科實業（0669），收跌2.9%，報122.8元，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌。

大型科網股牛皮 阿里逆市跌

科技股連環破頂，心動公司（2400）升11%，收報100.9元；金山軟件（3888）升8.6%至74.15元。大型科網股走勢牛皮，美團（3690）微升0.6%至409元；小米（1810）升0.6%至27.3元。阿里巴巴（9988）則逆市跌0.4%，收報255.4元。部分醫藥股盤中破頂後轉跌，康希諾生物（6185）曾高見388元，收跌1.9%至358元；醫思醫療（2138）曾見6.5元，收市倒跌2.5%至6.26元。