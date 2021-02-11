憧憬半年後納港股通 快手升穿350元 成交129億冠港股

【明報專訊】大熱新股快手（1024）周一收市後獲快速納入國指及科指，加上MSCI早前已表明會快速納入該股，市場同時憧憬半年後可納入港股通買賣名單，帶動該股昨天急升15.7%至350.6元，成交額高達128.81億元冠絕港股。港股在北水「缺席」下仍升156點，收報29,476點，守住10天線（29,078點）；主板成交額雖然按日減少近兩成，但仍錄得1499.38億元。恒生科指昨收報9961點，升2.1%。
再涉壟斷舉報 騰訊仍升
昨天第二大成交為騰訊（0700），雖有傳公司遭舉報疑涉壟斷，該股股價仍微升0.5%至740.5元，全日成交79.01億元。啤酒股百威亞太（1876）升4.7%，收報25.5元，為升幅最大的藍籌；跌幅最大的藍籌為創科實業（0669），收跌2.9%，報122.8元，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌。
大型科網股牛皮 阿里逆市跌
科技股連環破頂，心動公司（2400）升11%，收報100.9元；金山軟件（3888）升8.6%至74.15元。大型科網股走勢牛皮，美團（3690）微升0.6%至409元；小米（1810）升0.6%至27.3元。阿里巴巴（9988）則逆市跌0.4%，收報255.4元。部分醫藥股盤中破頂後轉跌，康希諾生物（6185）曾高見388元，收跌1.9%至358元；醫思醫療（2138）曾見6.5元，收市倒跌2.5%至6.26元。