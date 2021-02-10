深圳發布二手住宅參考價 較現放盤價低

據內媒報道，部分地區參考價較實際放盤價低10%至15%左右，個別低30%，變相等於官方要求業主減價賣樓。以南山區樓盤華潤城潤府為例，官方二手參考價是每平方米13.2萬元（人民幣‧下同），此前地產代理放盤標價大約為18萬至19.2萬元，換句話說，參考價較市場價低26%至31%；同區另一樓盤新德家園，市場均價每平方米11.65萬元，參考價每平方米8.22萬元，差距亦有29%。

交易可超參考價 買家須簽風險書

在官方發布二手樓參考價後，當地地產代理亦已按相關部門要求，即日起於所有宣傳平台，包括網站、手機程式、舖面櫥窗廣告、宣傳單、公司或經紀的各類社交媒體，均不能發布高於參考價的二手樓盤信息。而目前，如鏈家、貝殼找房及中原地產的網站，放盤的深圳二手樓，價格一欄均已顯示「暫無」。

不過，這不表示賣家不能以高於官方參考價賣樓，只是如要以高於參考價去交易，買家必須簽署一份風險告知書。換句話說，日後市面上可公開的二手樓標價，只會是官方參考價或低於參考價水平，但買賣雙方仍然能以高於參考價的價格成交。

市住建局指出，發布二手住房成交參考價，有利於加大二手住房交易資訊公開力度，引導市場理性交投，促進房地產市場平穩健康發展。