內地上月新增貸款3.58萬億創紀錄

中長期住戶貸款企業貸款帶動

從分項看，1月新增人民幣貸款創新高，主要受中長期住戶貸款增加9448億元，以及中長期企業貸款增加2.04萬億元所致。社會融資規模方面，1月對實體經濟發放人民幣貸款增加3.82萬億元，按年多增3258億元；表外融資當中，未貼現的銀行承兌匯票增加4902億元，按年多增3499億元。由於今年1月沒有提前發行地方債，政府債券淨融資只有2437億元，按年少5176億元。

M1增速超M2差距 3年來最大

貨幣供應方面，包括反映定期存款和資產的廣義貨幣（M2），1月增速按年升9.4%，低於市場預期及去年12月的10.1%；反映活期資金的狹義貨幣（M1）則按年升14.7%，勝預期的10.5%及去年12月的8.6%。一升一降之下，M1與M2相差5.3個百分點，是2018年1月以來最大差距。

分析：季節因素影響 無關經濟過熱

光大證券首席固收分析師張旭表示，新增貸款刷新紀錄與經濟過熱無關，因為銀行之前一年12月積壓的貸款項目會於1月集中發放，加上年初銀行放貸較寬鬆，令傳統上1月的新增信貸都會較高。不過，住戶貸款及中長期企業貸款的明顯增加，亦顯示市民房貸需求旺盛，企業亦在疫後恢復時期有更多信貸需求。

此外，招銀理財高級分析師陳鄭表示，春節前對現金的需求，一定程度影響到M2增速不及預期，而M1增速則大勝預期。再者，股市表現佳，不少新發行基金火速售罄，也使整體來看M2轉弱而M1轉強。

事實上，當M1增速持續高於M2增速時，反映經濟擴張較快，資本市場表現較佳，促使更多人把定期存款提現投資或買股票；此外，企業亦更傾向將資金用作業務投資而非存入銀行閒置。