經濟

內地上月新增貸款3.58萬億創紀錄

【明報專訊】人民銀行昨日公布1月份金融數據，在傳統放貸旺季及樓市活躍下，新增人民幣貸款達到有紀錄新高的3.58萬億元，略高於市場預期；經濟回暖刺激實體活動，1月社會融資規模亦大幅增5.17萬億元，遠勝市場預計的4.6萬億元。春節現金需求加上投資旺盛，令廣義貨幣（M2）按年升幅收窄至9.4%，狹義貨幣（M1）則增幅擴大，按年升14.7%，兩者差距拉開5.3個百分點的3年高（見圖）。

中長期住戶貸款企業貸款帶動

從分項看，1月新增人民幣貸款創新高，主要受中長期住戶貸款增加9448億元，以及中長期企業貸款增加2.04萬億元所致。社會融資規模方面，1月對實體經濟發放人民幣貸款增加3.82萬億元，按年多增3258億元；表外融資當中，未貼現的銀行承兌匯票增加4902億元，按年多增3499億元。由於今年1月沒有提前發行地方債，政府債券淨融資只有2437億元，按年少5176億元。

M1增速超M2差距 3年來最大

貨幣供應方面，包括反映定期存款和資產的廣義貨幣（M2），1月增速按年升9.4%，低於市場預期及去年12月的10.1%；反映活期資金的狹義貨幣（M1）則按年升14.7%，勝預期的10.5%及去年12月的8.6%。一升一降之下，M1與M2相差5.3個百分點，是2018年1月以來最大差距。

分析：季節因素影響 無關經濟過熱

光大證券首席固收分析師張旭表示，新增貸款刷新紀錄與經濟過熱無關，因為銀行之前一年12月積壓的貸款項目會於1月集中發放，加上年初銀行放貸較寬鬆，令傳統上1月的新增信貸都會較高。不過，住戶貸款及中長期企業貸款的明顯增加，亦顯示市民房貸需求旺盛，企業亦在疫後恢復時期有更多信貸需求。

此外，招銀理財高級分析師陳鄭表示，春節前對現金的需求，一定程度影響到M2增速不及預期，而M1增速則大勝預期。再者，股市表現佳，不少新發行基金火速售罄，也使整體來看M2轉弱而M1轉強。

事實上，當M1增速持續高於M2增速時，反映經濟擴張較快，資本市場表現較佳，促使更多人把定期存款提現投資或買股票；此外，企業亦更傾向將資金用作業務投資而非存入銀行閒置。

上 / 下一篇新聞

摩通歐冠昇空降 港交所首外籍CEO 傳個別董事憂乏內地人脈 史美倫讚「上佳人選」
摩通歐冠昇空降 港交所首外籍CEO 傳個別董事憂乏內地人脈 史美倫讚「上佳人選」
歐冠昇任摩通期間多次談及中國
歐冠昇任摩通期間多次談及中國
深圳發布二手住宅參考價 較現放盤價低
深圳發布二手住宅參考價 較現放盤價低
憧憬半年後納港股通 快手升穿350元 成交129億冠港股
憧憬半年後納港股通 快手升穿350元 成交129億冠港股
潘蘇通何文田站上蓋項目售鷹君
潘蘇通何文田站上蓋項目售鷹君
國泰拖欠港府注資首期利息 涉資近3億 分析：今年現金流壓力更大
國泰拖欠港府注資首期利息 涉資近3億 分析：今年現金流壓力更大
順豐擬斥逾175億 入股嘉里物流51.8%
順豐擬斥逾175億 入股嘉里物流51.8%
ACX無懼寒冬 盼疫市續擴充院線
ACX無懼寒冬 盼疫市續擴充院線
南方東英科創板ETF 今掛牌1560元入場
南方東英科創板ETF 今掛牌1560元入場
涉「微信女」騙局 證監凍結名匯富途3帳戶
涉「微信女」騙局 證監凍結名匯富途3帳戶
台積電1月營收新高 擬設子公司駐日
台積電1月營收新高 擬設子公司駐日
匯豐伙HKTVmall 助中小企融資拓電商
匯豐伙HKTVmall 助中小企融資拓電商
騰訊遭兩車企舉報壟斷 限車聯網市場競爭 或成科網巨頭首例
騰訊遭兩車企舉報壟斷 限車聯網市場競爭 或成科網巨頭首例
港商變招 旅遊巴改裝成採樣車
港商變招 旅遊巴改裝成採樣車
華虹半導體上季多賺66%
華虹半導體上季多賺66%
百度全球首自動駕駛平台MaaS廣州登場
百度全球首自動駕駛平台MaaS廣州登場
Tesla歐洲中國遇阻 買比特幣捱轟 被指「分散市場注意力」 比特幣昨高見4.8萬美元
Tesla歐洲中國遇阻 買比特幣捱轟 被指「分散市場注意力」 比特幣昨高見4.8萬美元
「逼空大戰」社交平台 Reddit融資19億估值倍升
「逼空大戰」社交平台 Reddit融資19億估值倍升
歐擬仿效澳洲政策 Google fb須為新聞付費
歐擬仿效澳洲政策 Google fb須為新聞付費
張兆聰：資源商品強勢 信義玻璃博破頂
張兆聰：資源商品強勢 信義玻璃博破頂
植耀輝：股價升幅驚人 心動暫不行動
植耀輝：股價升幅驚人 心動暫不行動
技術取勝：新濠國際挑戰下降軌
技術取勝：新濠國際挑戰下降軌
劉思明：消閒娛樂概念應節當炒
劉思明：消閒娛樂概念應節當炒
周顯：疫情一日未完 美股繼續升
周顯：疫情一日未完 美股繼續升
湯文亮：申請BNO移民 應與辭職一齊做
湯文亮：申請BNO移民 應與辭職一齊做
九倉再下一城 伙富豪奪山頂文輝道地 總價72.5億呎價逾5萬 不足兩月兩破官地紀錄
九倉再下一城 伙富豪奪山頂文輝道地 總價72.5億呎價逾5萬 不足兩月兩破官地紀錄
21 BORRETT ROAD樓王 乘勢年初二招標
21 BORRETT ROAD樓王 乘勢年初二招標
地利根德閣複式9800萬沽 28年升值逾4倍
地利根德閣複式9800萬沽 28年升值逾4倍
三大辣稅上月237宗涉5.37億 有紀錄新低
三大辣稅上月237宗涉5.37億 有紀錄新低
「現時點」劏舖200萬沽 5年蝕百萬
「現時點」劏舖200萬沽 5年蝕百萬
元朗大埔兩地 申建2136伙過渡屋
元朗大埔兩地 申建2136伙過渡屋
黃耀宗看好汽車雲計算 料恒指上半年可見31800點 視乎疫苗成效
黃耀宗看好汽車雲計算 料恒指上半年可見31800點 視乎疫苗成效