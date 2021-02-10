歐冠昇任摩通期間多次談及中國

歐冠昇在2017年的訪問中表示，中國金融市場幾乎所有板塊都有「令人興奮的機遇」，包括證券、私銀、合併收購等。他當時預測，中國將會允許外資全資持有證券公司，至去年已成真。他任職摩通期間，積極發展與內地資管及證券業務。據了解，他亦負責在摩通與內地官員及監管機構交流及溝通。

歐冠昇於當年另一次訪問中，預測未來10年，內地企業可佔據世界前500強企業四分之一，即至少出現125巨型企業。他當時稱，內地科企有出色創新能力，其中部分服務如保險科技（insurTech），在世界其他地方均未有見到。

曾稱「中國有自己民主模式」

歐冠昇甚少直接評價中港，但他曾於訪問中表示，亞洲各國非常多元，部分國家相似，但中國卻自成一派。他提到，無論中國採取任何行動，對世界也會有巨大影響，甚至曾經形容，「中國永遠不會變成和美國一樣」，「因為中國有自己的民主模式，有自己的資本主義模式」。