經濟

摩通歐冠昇空降 港交所首外籍CEO 傳個別董事憂乏內地人脈 史美倫讚「上佳人選」

【明報專訊】前任行政總裁李小加退任約1個月後，港交所（0388）昨公布，迎來新任行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin），為前任摩根大通亞太區主席兼CEO。綜合資料，歐冠昇是港交所首名外籍舵手，於拉美及亞洲市場均有深厚經驗，他居住香港多年，目前同時擁有克羅地亞及香港永久居民資格。主席史美倫昨表示，歐冠昇為眾多候選人中的「上佳人選」，尤其能於港交所國際化上作出貢獻。歐冠昇將於今年5月24日上任，合約為期3年；提名仍有待證監會批准。

明報記者 馬迪帆

與李小加曾經涉獵不同範疇的經歷不同，歐冠昇此前多年都在摩通工作，於賓夕凡尼亞大學沃頓商學院畢業後加入摩通拉美分行任職，10年後獲提拔為併購投行部門主管，其後成為拉美區CEO。他自2012年起轉戰亞太市場，負責在華業務。雖然不諳中文，但歐冠昇對亞太及中國市場頗有認識，過往曾多次強調對內地金融開放有信心，任內大舉推進摩通在內地業務（見另文）。

傳有委員偏向內地候選人 史美倫：歐冠昇獲一致同意

市場早前廣傳港交所或再次聘用內地人才，昨日《南華早報》引消息稱，聘用歐冠昇「並非董事會的一致決定」，有數名委員更偏向一名內地候選人，但報道未提及該人選姓名。此外，有港府官員對歐處理中港關係能力表示顧慮。報道續稱，歐冠昇最後勝出，主要是因為其具有國際化背景，相信能夠為港交所吸引來自世界各地的發行人。

不過，史美倫昨日向傳媒稱歐冠昇是「獲得董事會的一致同意而獲委任」，變相反駁了報道。她強調，港交所內地戰略不曾改變，公司同時有強大中國業務團隊，相信人選不會影響港交所與內地關係。被問及語言問題，史美倫表示「李小加都唔識廣東話」，指CEO職位是要管理整個集團，並強調「溝通絕對無問題」。她又稱，高層中有多名香港人，如姚嘉仁、戴志堅均能說廣東話，且十分熟悉本地業界。

強調債券衍生產品等須國際化

史美倫多番強調，歐冠昇可為港交所業務國際化作出貢獻，強調「這個時候要特別加強香港作為國際金融中心地位」。她表示，港交所債券、衍生產品、科技業務等均有必要進一步國際化，但她指出，現時談及下任CEO政策重點為時尚早。被問及決定是否因實施港區《國安法》，營商環境惡化，因而尋求外籍人士「穩定人心」，史美倫未有回應。

張華峰：與內地商討或落下風

李小加昨日回覆本報查詢時表示，「Gucho（歐冠昇暱稱）是中國的好朋友，香港的好朋友，也是我的好朋友」，有信心其會成為出色的港交所CEO。不過，立法會議員張華峰質疑，歐冠昇不識普通話，與內地當局商討、爭取互聯互通加碼上，或落下風。

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