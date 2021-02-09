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華懋奪中環街市10年營運權

【明報專訊】市建局2017年接手活化及保育的中環街市項目，去年推出招標後，昨日公布由華懋集團奪得項目10年營運合約，該集團指是以「Playground for All」的概念贏得項目，希望善用中環街市的歷史遺產與集體回憶，把新舊鄰里、上班族以至旅客連繫起來。

蔡宏興：冀善用歷史遺產

市建局昨公布，項目於去年12月截標，共接獲3份標書，董事會批准將中環街市活化項目的營運合約，批予華懋集團旗下的貴益有限公司，為期10年，市建局將與貴益有限公司簽訂營運協議，項目在2021年第三季開始首階段營運。市建局又指，考慮到營運機構須在營運及設施管理上投放龐大資源，市建局將向營運機構支付各公共空間的物業設施管理和保養支出，包括面積約1,000方米的公共空間、連接中區至半山自動扶梯的24小時行人通道及公共洗手間。這項財務安排可避免將管理公共設施的支出轉嫁予租戶和消費者，體現項目不以最大商業利潤為宗旨的原則。

對於成功奪得項目營運合約，華懋指，集團以打造「Playground for All」的概念贏得項目，計劃把自1939年起營運至2003年、經市建局保育及活化的中環街市，塑造成充滿活力的社交熱點，讓來自不同背景的訪客認識交流。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，營運中環街市並非單純活化歷史建築物或建立一個新商場，希望善用中環街市的歷史遺產與集體回憶，把新舊鄰里、上班族以至旅客連繫起來。

相關字詞﹕華懋 中環街市 市建局

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