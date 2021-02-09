恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖

6年實蝕逾2800萬或三成

上述物業為赫德道夏蕙閣地下A、B號舖及1樓A至H單位，地舖面積約1600方呎，1樓約3400方呎，即合共約5000方呎，最新以約6500萬元售出，呎價1.3萬元。資料顯示，該舖原業主為陳彩鳳或有關人士，2014年以8500萬元買入，持貨6年多帳面蝕約2000萬元，估計連同使費料實蝕約2870萬元或34%。據悉，舖位現由酒吧租用，月租約23.5萬元，租金回報約4.3厘。

另外，土地註冊處顯示，前全國政協委員方鏗等，上月以4000萬元售出旺角彌敦道701號番發大廈3樓全層，而方鏗等早於2004年以2億元購入該廈地下至3樓，並於2008年先以約2.02億元售出地下至2樓，連同今次所售物業，共套現2.42億元，帳面賺4200萬元。物業由兆至有限公司購入，公司董事為有「台灣張」之稱的投資者張彥緒。

建行52萬租灣仔莊士敦道巨舖

此外，土地註冊處顯示，灣仔莊士敦道183至187號德業大廈地庫、地下及1樓，面積共約1萬方呎，上月獲中國建設銀行（亞洲）股份有限公司以月租52萬元承租，呎租約52元，租期至2024年1月，租期3年。上述舖位2015年曾由運動用品店租用，當時月租約50萬元，2018年加租至近60萬元，現租金較舊租金回落約13%。