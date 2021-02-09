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元朗本月首周連錄60宗二手成交

【明報專訊】近日樓市活躍，部分買家趁農曆年前入市，個別地區交投持續暢旺，其中上月逼250宗二手成交、創10年按月最旺的元朗區，剛過去的周末連錄25宗二手成交，本月首周已錄約60宗。此外，過年前最後一個周末，青衣區連錄7宗二手成交，本月累積成交已增至20宗。

尚悅2房額印鬆綁 3年升值一成

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙5座中層H室，實用面積429方呎，2房間隔，叫價698萬元，減價12萬元，即獲買家以686萬元承接，實呎15,991元。原業主2015年12月以520.9萬元一手買入，持貨5年，帳面獲利165.1萬元或32%。

另同區尚悅3座高層B室，實用面積440方呎，2房間隔，以596萬元沽出，實呎13,545元。買家為外區上車客。原業主2018年1月以528萬元購入單位，持貨3年，額印鬆綁後易手，帳面獲利68萬元或13%。

青衣首周錄20宗二手成交

此外，中原地產高級區域營業經理陳輝麟表示，青衣翠怡花園9座高層E室，實用面積495方呎，3房間隔，叫價755萬元，放盤1天即獲買家承接，成交價740萬元，實呎14,949元。原業主則於2016年3月以530萬元購入單位，持貨近5年，帳面獲利210萬元，單位期內升值40%。陳又指，翠怡花園本月暫錄3宗成交，平均實呎15,243元。

相關字詞﹕翠怡花園 尚悅 世宙 二手成交 青衣 元朗

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