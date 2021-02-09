楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂

市場消息指，上述單位為峰景高層戶，實用面積約3184方呎，以約1.5億元「賣殼」售出，實呎約4.7萬元，無論成交價及呎價均創屋苑新高。原業主為楊海成及相關人士1990年以1200萬元購入，持貨逾30年，帳面獲利約1.38億元或約11倍多。

不過，亦有名人入市。土地註冊處顯示，跑馬地雲暉大廈A座低層2室，實用面積1953方呎，上月中連一個車位以5600萬元易手，新買家為MADDEN HUGH DOUGLAS及LY VOCH LIM，前者料為品牌中國執行董事，MADDEN HUGH DOUGLAS曾在港成立首間Bitcoin交易實體店。原業主2014年5月以約4283萬元購入單位，持貨約6年半，帳面獲利1317萬元，賺幅約三成。

Bitcoin交易店創辦人

5600萬購雲暉大廈

市場消息指，同位於跑馬地的成和道V HAPPY VALLEY一個高層A室，實用面積333平方呎，1房間隔，以760萬元易手，實呎22,823元，屬市價水平。原業主2013年以約890萬元購入，持貨8年帳面蝕讓約130萬元，若連使費計料實蝕約170萬元或19%。

此外，美聯營業經理鍾庭鋒指，筲箕灣樂融軒高層H室，實用面積635方呎，以約1168萬元成交，實呎18,394元。原業主2014年8月以約831.4萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約336.6萬元或約40%。

栢慧額印貨易手 3年升值一成

另外，天水圍栢慧豪園辣招鬆綁貨，代理指獲多名買家爭購。中原分區營業經理陳思麗表示，栢慧豪園本月累錄4宗成交，其中2座中層E室，實用面積493方呎，2房間隔，向內園及泳池，單位上月額印鬆綁，日前租客遷出，交吉後即獲3組客人爭購，最終以612萬元售出，實呎12,414元。原業主2018年1月以535萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利77萬元或14%。