經濟

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恒地賣樓年終無休 送置業利市

【明報專訊】發展商急不及待為牛年新盤銷售作準備。恒地（0012）一如往年，將於新春如常營業，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，由該部負責銷售的西環翰林峰，北角君譽峰，鰂魚涌君豪峰、香港仔南津‧迎岸、紅磡啟岸等8個樓盤，新春大年初一（2月12日）至正月十七（2月28日）期間，將向期內購入單位的新買家，送贈1.38萬元或2.38萬元置業利市。

藝里坊利奧坊年初一共賣23伙

至於同由恒基物業營業（一）部負責銷售、日前以折實均呎1.58萬元加推112伙的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨起接受認購登記收約3844票，超額33倍，入票人士主要屬上周六首輪銷售的向隅客（市場俗稱的復活票）。另恒基物業營業（二）部負責銷售的西營盤藝里坊‧2號、大角嘴利奧坊‧曦岸，本周五、即正月大年初一合共發售23伙。

安峯兩日收約40票

至於華懋以折實均呎2.03萬元首推68伙、樓花期長約29個月的觀塘安達臣道安峯，市場消息指，過去兩日累收約40票。安峯1房折實約793萬元入場，料本月20日、即正月年初九首輪發售。

此外，萊蒙（3688）和俊和合作的窩打老道128 WATERLOO，由即日起，示範單位之參觀人士可體驗擴增實境（AR）技術，參觀人士可於展覽廳內兩個無改動示範單位，體驗透過智能平台系統，直接模擬單位擺放家具後的效果，而各單位備有不同的家具風格及組合，供參觀人士選擇。

相關字詞﹕安峯 利奧坊‧曦岸 藝里坊‧2號 帝御‧嵐天 君豪峰 翰林峰

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