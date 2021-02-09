經濟

香港地產

凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙

【明報專訊】年近歲晚，昨日農曆年廿七，依然有新盤開展大型銷售。信置（0083）旗下預計第二季交樓、上周以折實均呎2.26萬元加推118伙的觀塘凱滙2期，昨在過年前進行最後一個大型新盤銷售活動，公開發售132伙（新價單連餘貨），全日售出約57伙，佔可供發售單位數量43%，單日套現7.1億元。另新世界（0017）荃灣柏傲灣，則售出2個早前撻大訂單位，成交價比4年前賣貴16%至21%。

明報記者 林可為

綜合市場資訊，踏入本月首周，整體一手成交累錄約600宗，其中信置與市建局合作的觀塘凱滙，昨天單日售出57伙、套現逾7.1億元。代理消息指出，有兩組買家分別斥資2400萬元及2800萬元，各連購兩伙作自用及投資用途。

信置集團聯席董事田兆源指，息口低企令新盤銷售持續理想，凱滙2期餘貨有機會加價，而推出招標的72個單位，短期會公布招標結果。自2018年底開售至今，凱滙1、2期全盤累售1687伙，佔單位總數1999伙約85%，套現逾210億元。

信置田兆源：餘貨有機會加價

凱滙尚餘約300伙餘貨，上周以折實均呎22,638元加推118伙，屬實用面積333至945方呎1房至3房戶，提供最高15%折扣（比2018年底推售時最高折扣20.5%，低5.5%），1房折實770.6萬元入場。

信置同系西貢133 PORTOFINO，最新售出1座1樓B室，實用面積1107方呎連平台、3房連套房間隔，成交價2208萬元、實呎1.99萬元；項目去年初推出至今累售9伙，套現2.6億元。

新世界荃灣柏傲灣重新售出的2個撻大訂單位，其中1A座19樓D室，實用面積1039方呎4房戶，成交價2188.8萬元、實呎2.1萬元，比2017年舊成交價1889.1萬元貴16%；另1B座38樓F室、實用面積306方呎開放式戶，成交價638.8萬元、實呎2.08萬元，比2017年舊成交價529.9萬元貴21%。柏傲灣2017年初推出至今累售982伙，套現逾103億元，僅餘1伙待售。

柏傲灣兩撻訂貨 貴四年前最多兩成

與此同時，新界一手特色戶餘貨連錄成交，萬科香港屯門掃管笏上源，新錄一宗花園複式戶成交，為1A座地下及地下上層B室，實用面積2193方呎連花園，成交價3343.3萬元、實呎1.52萬元，創項目2018年開售以來成交價新高。

永泰（0369）青山公路The Carmel，亦售出第2座9樓及10樓複式E室，實用面積1478方呎連天台、4房雙套間隔，成交價2695萬元、實呎1.82萬元。

相關字詞﹕上源 柏傲灣 凱滙2期

上 / 下一篇新聞

韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚
韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
和記港口去年多賺一成
和記港口去年多賺一成
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
快手低見283元後倒升1%
快手低見283元後倒升1%
馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進
馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係
台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
TikTok擬拓美電商撼fb
TikTok擬拓美電商撼fb
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
技術取勝：三一國際料7元之上波動
技術取勝：三一國際料7元之上波動
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
周顯：港交所1000元不是夢
周顯：港交所1000元不是夢
湯文亮：誰可代香港求籤？
湯文亮：誰可代香港求籤？
恒地賣樓年終無休 送置業利市
恒地賣樓年終無休 送置業利市
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
元朗本月首周連錄60宗二手成交
元朗本月首周連錄60宗二手成交
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
華懋奪中環街市10年營運權
華懋奪中環街市10年營運權