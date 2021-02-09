凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙

明報記者 林可為

綜合市場資訊，踏入本月首周，整體一手成交累錄約600宗，其中信置與市建局合作的觀塘凱滙，昨天單日售出57伙、套現逾7.1億元。代理消息指出，有兩組買家分別斥資2400萬元及2800萬元，各連購兩伙作自用及投資用途。

信置集團聯席董事田兆源指，息口低企令新盤銷售持續理想，凱滙2期餘貨有機會加價，而推出招標的72個單位，短期會公布招標結果。自2018年底開售至今，凱滙1、2期全盤累售1687伙，佔單位總數1999伙約85%，套現逾210億元。

信置田兆源：餘貨有機會加價

凱滙尚餘約300伙餘貨，上周以折實均呎22,638元加推118伙，屬實用面積333至945方呎1房至3房戶，提供最高15%折扣（比2018年底推售時最高折扣20.5%，低5.5%），1房折實770.6萬元入場。

信置同系西貢133 PORTOFINO，最新售出1座1樓B室，實用面積1107方呎連平台、3房連套房間隔，成交價2208萬元、實呎1.99萬元；項目去年初推出至今累售9伙，套現2.6億元。

新世界荃灣柏傲灣重新售出的2個撻大訂單位，其中1A座19樓D室，實用面積1039方呎4房戶，成交價2188.8萬元、實呎2.1萬元，比2017年舊成交價1889.1萬元貴16%；另1B座38樓F室、實用面積306方呎開放式戶，成交價638.8萬元、實呎2.08萬元，比2017年舊成交價529.9萬元貴21%。柏傲灣2017年初推出至今累售982伙，套現逾103億元，僅餘1伙待售。

柏傲灣兩撻訂貨 貴四年前最多兩成

與此同時，新界一手特色戶餘貨連錄成交，萬科香港屯門掃管笏上源，新錄一宗花園複式戶成交，為1A座地下及地下上層B室，實用面積2193方呎連花園，成交價3343.3萬元、實呎1.52萬元，創項目2018年開售以來成交價新高。

永泰（0369）青山公路The Carmel，亦售出第2座9樓及10樓複式E室，實用面積1478方呎連天台、4房雙套間隔，成交價2695萬元、實呎1.82萬元。