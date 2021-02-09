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經濟
2021年2月9日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
和記港口去年多賺一成
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
快手低見283元後倒升1%
馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
TikTok擬拓美電商撼fb
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
技術取勝：三一國際料7元之上波動
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
周顯：港交所1000元不是夢
湯文亮：誰可代香港求籤？
凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙
恒地賣樓年終無休 送置業利市
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
元朗本月首周連錄60宗二手成交
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
華懋奪中環街市10年營運權
湯文亮：誰可代香港求籤？
【明報專訊】有老友問，哪一支籤是最好，其次是什麼，我話現在最好當然是殲20，其次是殲16。老友話唔係，我是否搞錯，籤20是中平，籤16是中吉，我的確搞錯，我以為老友講緊中國戰機。
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