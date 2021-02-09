薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求

上星期五，中科寶（控股）有限公司就展出了該公司研製的「2合1快速測試流動負壓室」。這個好像電話亭般大小、可以隨意移動的「流動負壓室」，乃供人們自助進行新冠抗原快速測試之用。

電話亭般大小 可以隨意移動

據中科寶透露，該公司將會向有需要進行測試的人士提供CMA檢定中心指定使用的BOSON Biotech快速抗原測試產品。有關人士先在「流動負壓室」之外測溫，繼而進入室內，其身上的塵埃等會被氣流吹到0.3微米的HEPA高效濾網，後者可以有效過濾99.99%的病毒和細菌。

而且，當有關人士離開負壓室等候結果（15分鐘後）之後，室內就會自動噴灑中科寶的BioEm空氣消毒淨化液（以天然草本原材料製造，對人體無害），進行全面消毒，以確保每一個有關人士都是在近乎無菌和無病毒的情形下取樣及進行測試。

因此，這種方案能夠大大減低交叉感染或傳播的風險，遠比在露天環境或簡陋帳篷內取樣安全。

若快速抗原測試的結果為陽性，有關人士則可以到停泊於附近、由該公司和CMA檢定中心合作設計的「RT-PCR流動實驗室」進行更準確的病毒核糖核酸（RNA）測試，作為覆檢。

40分鐘可完成12樣本測試

每個「RT-PCR流動實驗室」內細分成3個區，每個區都設有獨立的負壓設備。由於「RT-PCR流動實驗室」就像一部20呎貨櫃車，可以隨處駕駛，所以一個「RT-PCR流動實驗室」已可以支援附近多個地區的多個「流動負壓室」。

「RT-PCR流動實驗室」內設有4部由科技大學物理學系教授溫維佳團隊研發的PCR新型冠狀病毒檢測儀器。每部PCR新型冠狀病毒檢測儀器每次可以測試3個樣本有無新冠病毒的核糖核酸（RNA），只需40分鐘就有結果。因此，理論上，一個「RT-PCR流動實驗室」最快只需40分鐘，就可以完成12個樣本的測試。

中科寶計劃，初期主要為某些企業的員工提供服務。該公司已經和4間位於新蒲崗、合共有3000多名員工的企業接近達成協議。估計一至兩星期後，該公司就會將一個「RT-PCR流動實驗室」和多個「流動負壓室」運到該區。

除了為企業員工進行檢測之外，這個方案亦可以同時為企業客戶進行自願性檢測。例如，若美容院和健身中心等大型服務業獲准有限度重開，可以指定其顧客先到「流動負壓室」通過快速抗原測試，之後才上美容院和健身中心。

獲日本菲律賓200多部訂單

據中科寶創辦人兼董事總經理崔永昌透露，該公司已接獲200多部「流動負壓室」的訂單。其中100多部來自日本東京一個醫療用品進口商，大約100部來自菲律賓的政府部門。

此外，該公司亦已經和21個國家的30個機場進行初步聯絡，甚至沙地阿拉伯政府、卡塔爾政府以及個別英超球會也在商討之中。

「流動負壓室」的研發、設計及組裝全部都在香港進行，零件則來自德國、台灣及大陸，暫時每10日可以組裝出10部。因此，其成本和定位較高，並非走低價路線，每部單是成本已經要大約2萬美元。

至於「RT-PCR流動實驗室」，則由內地公司中國汽研（CAERI）負責改裝，由CMA檢定中心負責接訂單。

據CMA檢定中心總監（科技商品化及企業策略）劉欣健表示，由於「RT-PCR流動實驗室」的成本比「流動負壓室」還要高得多，所以暫時只生產了一部，但已經接獲三幾個國家的查詢，包括日本、意大利以及一個發展中的人口大國。

事實上，由於疫情關係，不論是採樣、測試還是探訪等，都有可能要用上流動負壓設備。以筆者所知，香港至少還有兩間公司已經研發出其他流動負壓設備，反映出港商的市場觸覺和靈活反應，雖然其應用方式和定位略有不同，但相信市場同樣有需求，有機會再為讀者介紹。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]