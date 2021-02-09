劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%

雖然內地股市上升，但呈先升後回之勢，滬深兩市個股表現乏力，只有25%，即1039隻股份收漲，而下跌超過10%的有655隻股份，可見內地股市在農曆新年長假期前出現暗湧。在1月尾觸發上證指數調整的主要原因，是市傳央行收緊寬鬆措施 ，短期利率的上行，雖然令股市下跌，但銀行息差擴闊利好銀行股，上星期內地銀行板塊走勢優於大市整體表現，上星期升5.14%，是第二強勢板塊，僅次醫美概念股。在港股市場內銀板塊中郵儲銀行（1658）和招商銀行（3968）表現最突出，筆者認為內銀板塊正值估值低殘，可逢低吸納。

內銀板塊估值低殘 可逢低吸納

上月港股做好，北水淨買入超過3200億港元，是推升大市的主要動力。

春節假期前，港股通在2月9日起暫停至2月18日，港股會否因而一蹶不振？翻查數據，自2014年港股通開始，在春節前三個交易日，港股有超過70%的機會上升，當中2018年，恒指3天上升了5.65%；最差為2016年，恒指3天內下跌了0.82%。反而春節後的3個交易日，投資者要多加注意，因為自2014年開始，7年間有6年恒指均會下跌，達85%機率，跌幅最大為上年因新冠疫情開始，恒指3天內下跌了5.86%，其次為2014年的跌2.73%，投資者可借此數據作為參考。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]