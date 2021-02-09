TikTok擬拓美電商撼fb

TikTok去年底曾宣布與沃爾瑪（Walmart）測試直播帶貨。市場營銷服務公司WPP Mindshare稱，在文化上，TikTok很適合進行電商直播。已經與電商平台Shopify建立合作關係的TikTok，料加劇與fb的競爭。fb旗下Instagram去年為部分國家用戶加入一些工具，方便他們購物。此外，其主要的fb平台亦引入了數碼購物渠道。不過一些廣告商對TikTok新部署持審慎態度，認為其廣告系統仍在開發，只有產品及內容發展成熟，廣告客戶才願加入。

起亞與蘋果談判破裂 股價急挫

此外，韓國現代汽車（Hyundai Motor）及其旗下的起亞汽車（Kia）公布，與蘋果的談判破裂，雙方未能為合作開發電動車達成協議。公告又稱，現代與起亞已收到其他公司提出的多項聯合開發自動駕駛電動車的邀請，尚未有初步決定。受Apple Car談判破裂的消息影響，現代汽車股價周一跌6%，起亞挫近15%。兩者市值合共被蒸發85億美元（約663億港元）。現代汽車1月爆出與蘋果洽商在電動車方面的潛在合作。由於蘋果以注重產品保密見稱，外界相信現代是因為泄漏信息導致與蘋果談判破裂。

（綜合報道）

[國際金融]