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受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍

【明報專訊】受惠於環球股市大漲及科技企業的IPO熱潮，軟銀集團（SoftBank Group）實現了強勁的季度利潤。在截至去年12月底的第三財季，軟銀集團的整體利潤達1.17萬億日圓（約859億港元），按年增長20倍以上。軟銀上季的利潤，主要來自旗下願景基金（Vision Fund）對外賣平台DoorDash及召車軟件優步（Uber）的投資收益。願景基金上季的利潤達到破紀錄的8440億日圓（約620億港元），逆轉了前一年同期因投資共享辦公室WeWork等科技企業造成的2236億日圓虧損。軟銀股價周一上漲4.4%至9485日圓，該股的價格對上一次達到此水平已是2000年2月的科網泡沫時期。

股價周一上漲4.4%

隨着利率降至低位，股市交投趨於活躍，推高了願景基金持股的上市公司市值。其持股的DoorDash在去年12月上市，使軟銀的6.8億美元投資，變成90億美元資產。優步股價反彈，也令軟銀對優步的77億美元投資，價值增至113億美元。

軟銀第一隻願景基金所投資的企業股份，幾乎半數已沽出或上市，其82筆投資的成本為763億美元，直至去年底總值約900億美元。第二隻願景基金的26筆投資成本為43億美元，至去年底總值為93億美元。

軟銀創辦人孫正義重申，軟銀就像下金蛋的鵝，例如20年前投資的阿里巴巴及雅虎，至近年投資的優步和DoorDash等，直至目前已有15家由願景基金投資的企業上市。

（綜合報道）

[國際金融]

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