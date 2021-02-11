受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍

股價周一上漲4.4%

隨着利率降至低位，股市交投趨於活躍，推高了願景基金持股的上市公司市值。其持股的DoorDash在去年12月上市，使軟銀的6.8億美元投資，變成90億美元資產。優步股價反彈，也令軟銀對優步的77億美元投資，價值增至113億美元。

軟銀第一隻願景基金所投資的企業股份，幾乎半數已沽出或上市，其82筆投資的成本為763億美元，直至去年底總值約900億美元。第二隻願景基金的26筆投資成本為43億美元，至去年底總值為93億美元。

軟銀創辦人孫正義重申，軟銀就像下金蛋的鵝，例如20年前投資的阿里巴巴及雅虎，至近年投資的優步和DoorDash等，直至目前已有15家由願景基金投資的企業上市。

（綜合報道）

[國際金融]