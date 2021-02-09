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Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）昨向美國證交會（SEC）披露，已購入價值15億美元（約117億港元）的加密貨幣比特幣。特斯拉同時透露，將開始接受顧客以比特幣購買其產品，消息刺激比特幣價格昨晚9時左右抽升並創新高（見圖）。根據交易平台CoinDesk的數據，比特幣昨曾升穿4.4萬美元大關，高見44,801.87美元，升幅超過一成。在特斯拉公布相關消息前，比特幣亦因為再通脹交易（reflation trade）活躍，由3萬多美元反彈至接近4萬美元。市場期待美國即將推出的新一輪刺激措施推動經濟復蘇，投資者預期商品價格將被推高、通脹增長加快，令比特幣被投資者視為抵禦通脹的對冲工具。

市場的樂觀情緒，推動美股三大指數早段齊創新高。道指早段升200點。標普500指數上周創下去年11月以來表現最好的一周後，早段續升。納指早段升0.7%。資金亦湧入日本股市。日經指數昨日攀升，自泡沫經濟時期以來，時隔約30年首次突破29,000點關口，收報29,388.5點。

道指早段漲200點

東證指數昨升至1920點，創1991年以來高位。不過日本股市仍較1989年的歷史高位低逾三成。受惠於油組維持減產，加上美國將推出更多刺激措施有望提振需求，布蘭特期油昨升穿每桶60美元，是去年1月美國疫情惡化前的高位。紐約期油亦逼近每桶58美元，同樣是去年1月以來新高。

美10年債息曾逼近1.2厘

美國財長耶倫周日稱，總統拜登的刺激方案可望令美國在明年恢復全面就業。受通脹預期刺激，美國10年期國債孳息率昨曾逼近1.2厘。美國30年國債孳息率昨曾升穿2厘，是去年2月以來最高。

特斯拉的申報文件顯示，它在上月更新了投資政策，以容許其投資加密貨幣資產、金條、黃金ETF及其他資產。該申報文件稱， 購入比特幣的目的，是為了擁有更大的靈活性，令投資形式更多元化，並使現金回報最大化。特斯拉稱：「相信我們持有的比特幣流動性很高。」

比特幣自由流通量降至7年最低

特斯拉還表示，將在不久的將來接受客戶以比特幣作為購買產品的付款方式。這將使特斯拉成為首家接受比特幣付款的大型汽車製造商，令比特幣的認受性增加。區塊鏈分析公司Chainalysis的數據顯示，當前比特幣的自由流通量，已降至供應量的13%，是2014年以來最低，這反映比特幣雖然價格上漲，但流通量仍然稀缺，相信對其價格有支持作用。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk ）近期不斷唱好比特幣。兩周前，他在自己的Twitter帳號簡介，加入了#bitcoin的標籤，刺激比特幣價格向上。他在本月初又在新興社交媒體Clubhouse做直播，形容比特幣是「好東西」，說自己是比特幣支持者，後悔自己入市太晚。

除宣傳比特幣，馬斯克近日亦接連發帖，宣傳另一加密貨幣狗狗幣（Dogecoin），使整體的加密貨幣價格上漲。狗狗幣昨曾高見8.7美仙創歷史新高，市值突破百億美元大關，成為市值第10高的加密貨幣。

（綜合報道）

[國際金融]

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