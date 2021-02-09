強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億

成立以來年化回報4.8% 跑贏通脹

去年6類強積金基金均表現不俗，股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金均錄得正回報。當中以股票基金的回報率高，達15.1％。混合資產基金和債券基金位列第二及第三位，回報率分別達12.2％及7.7％。強積金保守基金回報率最低，僅得0.6%。比較回報增幅，債券基金的升幅最高，按年增加3.5個百分點至7.7%。在俗稱「懶人基金」的預設投資策略裡，核心累積基金及65歲後基金去年回報分別為12.3%和8.8%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，雖然去年疫情打擊全球經濟活動，但強積金總資產值增長穩健，連續兩年錄得雙位數的年率化回報，是反映強積金制度長遠經得起考驗。以強積金制度由2000年推出起計算，股票基金年均回報率達5.4%，為各類基金中回報最高，混合資產基金年均回報率為4.7%排第二。