經濟

台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係

【明報專訊】台灣行政院經貿辦總談判代表鄧振中接受英國《金融時報》訪問表示，最近一輪全球車用晶片短缺潮，多國向台灣晶片製造商求助，是台灣與西方國家建立更緊密關係的機會，因各國已發現再也不能忽視台灣，這絕對有利於台灣的貿易。

指各國發現不能忽視台灣 有利台貿易

此前，包括德國經濟部長阿特邁爾（Peter Altmaier）、日本政府和美國高層官員都和台灣的政府，以及台積電等企業接觸，以確保車用晶片的供應。鄧振中認為，也許有些國家過去會覺得，若與台灣關係太緊密，就會受到大陸懲罰，但今次汽車晶片短缺，突顯了台灣的重要和在半導體行業中的關鍵作用，因此晶片短缺問題是在向全世界表明：「台灣是可靠的，台灣的公司可以信賴。」

對於台灣晶片製造商是否可能在美國建設更多晶片廠，以加大產能解決晶片短缺問題，鄧振中回應指出，此安排不會發生，而最近台灣和各政府之間就晶片供應的討論，亦不會直接影響台灣晶片商的產能分配。鄧振中直言，每個國家的政府都會支持該國行業，這是很自然的事情，而晶片的產能分配，或會否在國外增產能，則是商業決定，「畢竟在商要言商」。

另一方面，台灣財政部數據顯示，今年1月出口342.7億美元，創單月新高，按年升幅36.8%，優於市場預期的23.4%，連升7個月，按月亦升3.9%。其中，電子零件出口額於1月大幅升47.5%至132.9億美元，亦是歷來單月新高，佔整體出口額38.8%；從地區看，出口至大陸及香港的電子零件按年增近55%；出口至日本亦有47.2%升幅，而美國及東盟則升32.8%及37%。

相關字詞﹕緊密關係 出口 車用晶片 台灣

上 / 下一篇新聞

韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚
韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
和記港口去年多賺一成
和記港口去年多賺一成
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
快手低見283元後倒升1%
快手低見283元後倒升1%
馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進
馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
TikTok擬拓美電商撼fb
TikTok擬拓美電商撼fb
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
技術取勝：三一國際料7元之上波動
技術取勝：三一國際料7元之上波動
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
周顯：港交所1000元不是夢
周顯：港交所1000元不是夢
湯文亮：誰可代香港求籤？
湯文亮：誰可代香港求籤？
凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙
凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙
恒地賣樓年終無休 送置業利市
恒地賣樓年終無休 送置業利市
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
元朗本月首周連錄60宗二手成交
元朗本月首周連錄60宗二手成交
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
華懋奪中環街市10年營運權
華懋奪中環街市10年營運權