台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係

指各國發現不能忽視台灣 有利台貿易

此前，包括德國經濟部長阿特邁爾（Peter Altmaier）、日本政府和美國高層官員都和台灣的政府，以及台積電等企業接觸，以確保車用晶片的供應。鄧振中認為，也許有些國家過去會覺得，若與台灣關係太緊密，就會受到大陸懲罰，但今次汽車晶片短缺，突顯了台灣的重要和在半導體行業中的關鍵作用，因此晶片短缺問題是在向全世界表明：「台灣是可靠的，台灣的公司可以信賴。」

對於台灣晶片製造商是否可能在美國建設更多晶片廠，以加大產能解決晶片短缺問題，鄧振中回應指出，此安排不會發生，而最近台灣和各政府之間就晶片供應的討論，亦不會直接影響台灣晶片商的產能分配。鄧振中直言，每個國家的政府都會支持該國行業，這是很自然的事情，而晶片的產能分配，或會否在國外增產能，則是商業決定，「畢竟在商要言商」。

另一方面，台灣財政部數據顯示，今年1月出口342.7億美元，創單月新高，按年升幅36.8%，優於市場預期的23.4%，連升7個月，按月亦升3.9%。其中，電子零件出口額於1月大幅升47.5%至132.9億美元，亦是歷來單月新高，佔整體出口額38.8%；從地區看，出口至大陸及香港的電子零件按年增近55%；出口至日本亦有47.2%升幅，而美國及東盟則升32.8%及37%。