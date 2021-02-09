金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲

明報記者 陳子凌

余偉文在「香港的國際金融中心地位——事實與迷思」一文中指出，市場持份者對香港現狀的觀感源於偏頗甚至不實資訊，去年局方便向超過1.5萬名人士闡釋情况，以事實與數據解說。

去年新股集資額全球第二

余偉文指有關香港是否有走資，認為情况剛好相反，一來自去年4月港匯共觸發85次強方保證；銀行存款總額按年升5.4%，如資金持續流出，港匯應會轉弱，銀行存款亦會減少。而且從銀行資料顯示，港人就開設離岸戶口的查詢雖在2019年上升，但去年已大致回穩，且從港匯及銀行存款額看，實際轉移到離岸戶口的金額亦不顯著。

余偉文又表示，香港私人銀行的資產管理規模（AUM）於2019年已升19%，全球排名僅次瑞士；根據主要私銀提供的初步數據，去年AUM亦會錄得雙位數增幅，證明私人財富沒撤出香港。

此外，香港資產管理公司數目去年新增70家至1878家，截至去年6月，有445家對冲基金設於香港，為亞太區之冠，去年香港新股集資額亦全球排名第二，顯示金融機構沒撤離，本港資本市場沒褪色。再者，雖然去年失業率因疫情急升，但金融及保險業職位反而有增加，可見並沒有人才流失現象。

余偉文認為，資本自由流動是香港作為國際金融中心的根本，間中有資金流出正常不過，至於部分退出本港市場的金融機構，或因業務重心轉變，或因集團整合，且機構進場退場是常見的事。

先後有對冲基金投行縮港規模

雖然文章力陳香港沒走資，但過去一段時間撤出或縮減香港業務的金額機構，先後有以狙擊上市公司聞名的美國對冲基金Elliott於今年1月關閉香港業務；法巴、野村及麥格理亦先後退租部分IFC辦公室。另一方面，隨着英國開放BNO簽證，早前美銀報告預計，今年港人移民英國將令2808億元資金流出。