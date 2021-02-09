經濟

馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進

【明報專訊】康宏環球（1019）股東之間的角力沒完沒了，代表佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群一方的港鐵（0066）前主席馬時亨表示，康宏最近發出盈利預警，加上近期新冠病毒疫情影響下，恐公司生意受影響，擔心康宏會較2017年度中期進一步轉差。

他表示，康宏不時更新財務報表發出時間，但始終未能發表最新財務報告。隨着最近發出盈警，他會留意康宏如何處理個別無抵押、無還款期及無利息收入的欠款。另他關注康宏的現金流情况，看公司的財務報表能否以持續基準情况去發表，核數師會否發出保留意見等。另因為康宏在發盈警時說只會刊發2017至2019年度報告，但未有提及2020年度中期報告何時可以發表，這仍是未知數。因應康宏的現金水平由2015年度的21億元，降至2017年度中期的8億元，近期再受疫情衝擊，加上康宏數年間已轉換3家核數師，因此財務狀况令人關注，亦希望財務匯報局注意及跟進。

郭曉群一方去信財政司 對方僅碓認收到信函

他透露，郭曉群一方曾經在數個月前去信財政司長陳茂波，對康宏的企業管治情况表達關注，但是只見對方確認收到信函，未有進一步跟進。他續稱，若康宏財務狀况進一步轉差，企業管治又未能夠改善，又不容許股東參與一同去盡快爭取復牌，期望政府正視。儘管他介入康宏事件5個多月，情况處於膠着狀態，但是他強調：「雖然人家不想救公司，但是自己永不言棄！」

上 / 下一篇新聞

韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚
韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
和記港口去年多賺一成
和記港口去年多賺一成
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
快手低見283元後倒升1%
快手低見283元後倒升1%
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係
台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
TikTok擬拓美電商撼fb
TikTok擬拓美電商撼fb
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
技術取勝：三一國際料7元之上波動
技術取勝：三一國際料7元之上波動
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
周顯：港交所1000元不是夢
周顯：港交所1000元不是夢
湯文亮：誰可代香港求籤？
湯文亮：誰可代香港求籤？
凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙
凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙
恒地賣樓年終無休 送置業利市
恒地賣樓年終無休 送置業利市
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
元朗本月首周連錄60宗二手成交
元朗本月首周連錄60宗二手成交
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
華懋奪中環街市10年營運權
華懋奪中環街市10年營運權