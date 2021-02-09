馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進

他表示，康宏不時更新財務報表發出時間，但始終未能發表最新財務報告。隨着最近發出盈警，他會留意康宏如何處理個別無抵押、無還款期及無利息收入的欠款。另他關注康宏的現金流情况，看公司的財務報表能否以持續基準情况去發表，核數師會否發出保留意見等。另因為康宏在發盈警時說只會刊發2017至2019年度報告，但未有提及2020年度中期報告何時可以發表，這仍是未知數。因應康宏的現金水平由2015年度的21億元，降至2017年度中期的8億元，近期再受疫情衝擊，加上康宏數年間已轉換3家核數師，因此財務狀况令人關注，亦希望財務匯報局注意及跟進。

郭曉群一方去信財政司 對方僅碓認收到信函

他透露，郭曉群一方曾經在數個月前去信財政司長陳茂波，對康宏的企業管治情况表達關注，但是只見對方確認收到信函，未有進一步跟進。他續稱，若康宏財務狀况進一步轉差，企業管治又未能夠改善，又不容許股東參與一同去盡快爭取復牌，期望政府正視。儘管他介入康宏事件5個多月，情况處於膠着狀態，但是他強調：「雖然人家不想救公司，但是自己永不言棄！」