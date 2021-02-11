快手低見283元後倒升1%

貝康醫療首掛收市僅升1.2％

至於上周五暗盤收升近兩成的貝康醫療（2170），昨日首日掛牌高開低走，一度高見32.25元，較招股價27.36元升17.8%。惟升幅於午後收窄，全日收報27.7元，僅微升1.2%。一手500股計算，不計手續費每手帳賺170元。至於「頂頭槌飛」合共錄得80張，每張獲分33手，未計孖展息每張成本45.1萬元，相信大手孖展或要蝕息收場。

諾輝健康孖展2014億 超購986倍

另一「B股」諾輝健康（6606）今天孖展截飛，明日中午12時截止認購。據市場數據，9家券商在昨日已為諾輝健康借出2014.5億元孖展，相當於該股公開發售集資約2.04億元的超購986.5倍。單計兩大本地券商，輝立及耀才已分別借出300億元及287億元，富途亦借出逾258.7億元。該股於2月18日掛牌，招股價介乎22.7元至26.66元，每手500股，入場費13,464.33元。

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