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證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求

【明報專訊】本地新股及債市集資活躍，針對上市保薦一早有詳細法規，惟包銷配售卻長年無特定監管條文。證監會昨日發諮詢，建議增設包銷商行為操守要求，涵蓋建簿（book building）、定價、分配等活動，並釐清牽頭包銷商責任。證監會指出，此前檢視市場發現諸多不良手法，包括誇大認購需求、向客戶提供回佣等，因此提出全面標準。諮詢亦提出，擬設立「兼任保薦人」角色，要求至少一名主承銷商兼任保薦人，以加強包銷商在合規方面的積極性。諮詢為期3個月，至5月7日止。

明報記者 馬迪帆

證監會引述受訪人士指出，近年新股市場聘用包銷商手法逐漸偏離常軌，上市新股時常很遲才釐定包銷費用安排，或最後一刻才突然引入新包銷商。公司亦更傾向聘用可支持高定價的包銷商，變相令包銷商只顧吸取高價訂單、忽略質素，令部分新股上市後股價即暴跌。文件顯示，這類包銷費用安排令包銷商產生競爭壓力，進而導致不當行為。

諮詢建議引入時間表，擬上市企業應於聆訊前4日釐定承銷團名單，並確定包銷費用中定額與酌情支付比例。

諮詢至5月7日 為期3個月

包銷商如何應用分配股債權力，亦成為證監會關注重點。諮詢指出，市場存在「搭梯（laddering）」做法，即包銷商為某客戶分配份額，以換取未來合作機會；而包銷商本身其他部門亦可能參與認購，同樣或涉及利益衝突。諮詢建議，主承銷商、包銷商均要設計一套分配政策，披露各認購人情况，以及上市發行人考慮、利益衝突等，力求分配過程透明。諮詢亦建議，包銷商未來須以客戶訂單為先，相關公司訂單為次。

建議禁止回佣 需披露客戶優待

證監會同時表示，不少包銷商向客戶提供回佣，當中債市尤為普遍，建議禁止回佣，對客戶有任何優待，也要進行披露。諮詢亦提及，以往出現包銷商誇大訂單金額情况，例如曾有個案將500萬美元訂單誇大成2000萬美元。證監建議，包銷商須確保認購簿內的訂單代表真實需求，不可誇大。

諮詢文件亦首次引入「兼任保薦人」、「整體協調人」等新角色。證監會指出，集資過程中，保薦人與包銷商的責任與酬勞並不匹配，後者收費遠高，但違規成本往往由保薦人承擔。據統計，去年首9個月上市新股中，平均保薦人費用約為630萬元，平均包銷金定額費用則達4390萬元。諮詢建議，要求一名投行成為「兼任保薦人」，同時擔任保薦人及主承銷商，令包銷商更理解上市人行業、估值，相信對上市人、投資者均更為有益。

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