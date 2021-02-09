和記港口去年多賺一成

總吞吐量升2％ 出口歐美上季急增

集團去年全年總吞吐量按年升2％，當中包括國際貨櫃碼頭、中遠——國際貨櫃及亞洲貨櫃3家公司在內的香港貨櫃碼頭吞吐量按年升1％，主要基於轉口貨量增加，抵消了亞洲內部及美國貨量減少的影響。深圳鹽田港碼頭吞吐量按年升2％。主要受惠於美國、歐盟和轉運貨物的增加，但部分被「吉箱」下跌所抵消。集團第四季出口到美國及歐盟的貨量迅速增長，分別按年升33％及24％，令全年出口至美國及歐盟的貨物量均按年升5％。

持謹慎態度 難訂今年目標

集團表示，去年上半年因疫情令貿易出現中斷，但於下半年出現大幅回升，船公司要應付中國的出口貨物大幅增加，美國及歐洲港口擠塞，及貨櫃箱短缺等問題。去年下半年出口至美國及歐洲貨物按年增24％及18％，主要因當地對醫院用保護衣需求增加、航空貨運運力縮減等因素。

和記港口信託表示，今年美國及歐盟的經濟前景走向不確定，難以預測今年的吞吐量。集團更指出，基於持續出現供應鏈中斷及經濟不穩定性，未來對貨運量會持謹慎態度。