經濟

趕年關尾班車 湧港北水微增

【明報專訊】昨日是港股通在長假前最後一個交易日，北水淨流入較上周五稍增，至115.86億元，港股通將於18日（年初七）恢復交易。長假期臨近，主板成交縮減至1858億元，為1月4日以來最少的金額，恒指早市高開一度升見29,700點，不過後市欠缺支持，收市升幅收窄至0.11%或30點，收報29,319點，國指微跌0.01%至11,560點，科指下跌0.39%至9756點。

截至昨晚上11時半，恒指夜期報29,336點，高水17點。

逾36億元掃騰訊中海油

騰訊（0700）仍為北水吸納對象，昨日錄24.78億元淨買入，上升0.48%。油價企穩57美元一桶，中海油（0883）獲11.36億元淨買入，昨升0.82%。藍籌昨日表現平靜，恒指成分股有23隻上升，25隻下跌，數目大致相若，創科實業（0669）升3.61%，為表現最佳藍籌；蒙牛（2319）跌1.55%，為表現最差藍籌。國藥新冠病毒疫苗抵達澳門，銀河娛樂（0027）早上曾升6.5%上穿70元，收市升幅收窄至2.85%，收報68.6元。

不過，昨日細價股相當熱鬧，快手（1024）上市後急升1.6倍，市場追捧相關影子股，恒騰網絡（0136）再升49.12%，連升7日累計上升1.62倍，剛被騰訊增持的百奧家庭互動（2100）上升18.15%，短片股映客（3700）上周五回吐18%後，反彈6.73%。周日中國公布今年首批遊戲版號，帶動手遊股急升，飛魚科技（1022）急升1.31倍，天鴿互動（1980）上升62.5%。

專家籲長假前減倉降風險

本周只有3個半交易日，第一上海首席策略師葉尚志指出，港股成交縮減，短期上升動力減少，至29,700點已有回吐壓力，投資者在長假前減少倉位降低風險，恒指留在二萬九至三萬點之間波動，持有大型股者可等待過年。大型股份至農曆新年後才會再有新動向，資金轉為短炒細價股，不過他認為較難預料當日的炒作主題。

相關字詞﹕假期 快手 農曆新年 恒指 騰訊 港股 葉尚志

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