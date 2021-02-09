經濟

高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間

【明報專訊】新冠病毒疫情爆發以來，酒店業一直大受打擊，多個酒店集團昨聯合發信，直言行業水深火熱已裁數千人，「自第二次世界大戰後，從未經歷如此慘况」；即使早前向業界發放保就業資助，但「資助金額只是杯水車薪」，促請政府放寬晚市禁令，讓食肆營業時間至晚上9時，以保障就業、挽回經濟。

稱「二戰後最慘」 已裁數千人

此文章由九龍倉酒店總裁高康琳（Jennifer Cronin）代表九倉（0004）酒店集團、大酒店（0045）旗下半島酒店集團、鷹君（0041）旗下朗廷酒店集團及夏利里拉酒店集團撰文，當中涉及香港11間酒店，包括馬哥孛羅香港酒店、半島酒店、朗廷酒店及金域假日酒店等。

高康琳表示，新冠疫情爆發至今逾一年，加上早前社會動盪和大規模示威活動的「雙重打擊」，香港目前仍然對外關閉邊境，酒店大堂門庭冷清。縱使業界感激政府去年發放津貼，惟酒店業虧損動輒以數千萬元計，資助金額只是杯水車薪。

信中指出，聯署發文的多個酒店集團，旗下多家企業需裁減達數千人，部分被裁員工更任職數十年、肩負着家庭重擔。高康琳稱，本港經濟衰退和失業率高企，足以造成其他長遠的難題和心理健康問題，後果令人擔憂，本港弱勢社群亦受到最嚴重的衝擊。

籲定疫苗接種計劃 重啟旅業

高康琳呼籲政府採取更多行動，以重振酒店業，包括考慮延長食肆營業時間至晚上9時，讓市民在嚴守社交距離之餘，可與家人共晉晚餐；以及呼籲政府就隔離措施和關閉邊境訂立清晰的策略，為本港已接種疫苗的人士擬訂外遊規定，並為市民制定周全的疫苗接種計劃，協助重啟旅遊業。

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