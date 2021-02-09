韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚

明報記者 蕭嘉聰

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍認為，去年底冬至不少食肆推出盆菜，個別成功例子令更多食肆加入，就連集團旗下日本菜餐廳亦有推盆菜應節。他解釋，現時港人常吃外賣，如食肆出售套餐就與外賣無異，因此節日會選擇較有特色的盆菜，需求增加但不等於是「做大個餅」，現時眾多食肆齊賣盆菜有如「搶包山」，最終每人可能只分到少許生意。

黃傑龍：每人只分到少許生意

至於年初六後有望放寬限聚措施，黃傑龍預計，政府不會立即取消所有限制，加上市民消費更加理性及假期完結，未必迎來報復式消費，但生意可望逐步改善。

鼎爺私房菜集團行政總裁伍衍龍就表示，以往會推出年糕等應節食品，今年晚市禁堂食，特意推出盆菜及外賣6人套餐，目前反應不錯，年廿九至年初三均有訂單。他表示，始終團年飯人數眾多，午市亦設有人數限制，難以提早至午市團年，但盆菜競爭同樣激烈，因此加入特色手工菜，希望可突圍而出。

黃家和：人均消費遠不及堂食

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，早在農曆新年前2至3周業界已在催谷盆菜銷售，今年更有多家高級酒店加入戰場，令競爭更大。但以市面最高價的盆菜為例，8人以上價格約7000至8000元，對比同等級堂食卻約1.5至2萬元一圍，人均消費遠不及堂食，不足以彌補團年飯收入。另外，雖然部分市民改在午市團年，不過礙於人數及入座率限制，生意亦預料不多。

他又指出，以往農曆新年期間，全港每日有高達8000圍酒席，除了團年飯、開年飯等，亦有公司春茗、社團團拜等活動，限聚令將令食肆損失大量生意，預計2月食肆收入大跌七成。

海味店貴價貨銷售跌

家庭類產品熱賣

安記海味董事總經理潘權輝表示，疫情下更多人選擇在家煮食，家庭類的海味產品例如冬菇、臘味、乾瑤柱更受歡迎，門市的人流與平日相若，不過以往遊客銷售佔生意約三成，貴價貨銷售下跌，大單亦減少，希望銷售跌幅可控制在三成之內。

他續稱，農曆新年一向是行業旺季，但酒樓供貨生意大跌，只剩下兩成生意，不過超市生意有所增長。始終香港人習慣儲蓄及節日消費，仍有送禮需求，而公司送禮亦與平日相若，公司雖面對人民幣價格上升的成本壓力，但不會加價，務求價格更吸引客人，業界更笑言現時「乾瑤柱平過燒賣」。