經濟

韓日越式餐廳推盆菜 業界：如搶包山 料生意僅往時三成 寄望初六後放寬限聚

【明報專訊】農曆新年一向是飲食行業傳統旺季，不過政府延長限聚令及晚市禁堂食至年初六（17日），食肆唯有以外賣套餐吸客，以往只有中菜餐廳推出的盆菜，今年就有日式、韓式及越南餐廳「參戰」圖分一杯羹。業界人士形容，食肆紛紛推出賀年外賣如「搶包山」，雖然需求增加，但實際情况卻是僧多粥少，每家食肆可能只分得很小一部分，估計僅相當於過往新年檔期的三成生意。

明報記者 蕭嘉聰

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍認為，去年底冬至不少食肆推出盆菜，個別成功例子令更多食肆加入，就連集團旗下日本菜餐廳亦有推盆菜應節。他解釋，現時港人常吃外賣，如食肆出售套餐就與外賣無異，因此節日會選擇較有特色的盆菜，需求增加但不等於是「做大個餅」，現時眾多食肆齊賣盆菜有如「搶包山」，最終每人可能只分到少許生意。

黃傑龍：每人只分到少許生意

至於年初六後有望放寬限聚措施，黃傑龍預計，政府不會立即取消所有限制，加上市民消費更加理性及假期完結，未必迎來報復式消費，但生意可望逐步改善。

鼎爺私房菜集團行政總裁伍衍龍就表示，以往會推出年糕等應節食品，今年晚市禁堂食，特意推出盆菜及外賣6人套餐，目前反應不錯，年廿九至年初三均有訂單。他表示，始終團年飯人數眾多，午市亦設有人數限制，難以提早至午市團年，但盆菜競爭同樣激烈，因此加入特色手工菜，希望可突圍而出。

黃家和：人均消費遠不及堂食

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，早在農曆新年前2至3周業界已在催谷盆菜銷售，今年更有多家高級酒店加入戰場，令競爭更大。但以市面最高價的盆菜為例，8人以上價格約7000至8000元，對比同等級堂食卻約1.5至2萬元一圍，人均消費遠不及堂食，不足以彌補團年飯收入。另外，雖然部分市民改在午市團年，不過礙於人數及入座率限制，生意亦預料不多。

他又指出，以往農曆新年期間，全港每日有高達8000圍酒席，除了團年飯、開年飯等，亦有公司春茗、社團團拜等活動，限聚令將令食肆損失大量生意，預計2月食肆收入大跌七成。

海味店貴價貨銷售跌

家庭類產品熱賣

安記海味董事總經理潘權輝表示，疫情下更多人選擇在家煮食，家庭類的海味產品例如冬菇、臘味、乾瑤柱更受歡迎，門市的人流與平日相若，不過以往遊客銷售佔生意約三成，貴價貨銷售下跌，大單亦減少，希望銷售跌幅可控制在三成之內。

他續稱，農曆新年一向是行業旺季，但酒樓供貨生意大跌，只剩下兩成生意，不過超市生意有所增長。始終香港人習慣儲蓄及節日消費，仍有送禮需求，而公司送禮亦與平日相若，公司雖面對人民幣價格上升的成本壓力，但不會加價，務求價格更吸引客人，業界更笑言現時「乾瑤柱平過燒賣」。

相關字詞﹕外賣 潘權輝 黃傑龍 黃家和 盆菜 農曆新年

上 / 下一篇新聞

防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
防疫措施屢收緊 食肆頻變陣吸客
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
高檔酒店聯署 促放寬食肆營業時間
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕年關尾班車 湧港北水微增
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
趕新年訂單 舜宇手機鏡頭1月出貨量按年升36%
和記港口去年多賺一成
和記港口去年多賺一成
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
證監包銷商操守諮詢 擬設「兼任保薦人」 增設建簿定價分配等行為操守要求
快手低見283元後倒升1%
快手低見283元後倒升1%
馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進
馬時亨：康宏帳目令人憂慮 冀財匯局跟進
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
金管局再反駁走資論 私銀資產增雙位數 對冲基金冠亞洲
台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係
台貿易代表：藉晶片短缺跟西方建更緊密關係
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
強積金去年淨回報11.7% 總資產1.14萬億
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
Tesla百億購幣 比特幣飈一成創新高 接受顧客比特幣買車 美股三大指數齊新高
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
受惠科技企業IPO 軟銀上季多賺逾20倍
TikTok擬拓美電商撼fb
TikTok擬拓美電商撼fb
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
陳茂峰：GameStop事件的幾點反思
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
張兆聰：酒店股現炒作 冷吼香港中旅
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
劉宇亮：恒指春節後復市 過去7年下跌機率85%
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
金曹：港股上升動力減 資金回流價值股
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
薛偉傑：疫情揮之不去 刺激流動負壓設備需求
技術取勝：三一國際料7元之上波動
技術取勝：三一國際料7元之上波動
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
劉思明：大型股乏力 二線金屬新能源接力
周顯：港交所1000元不是夢
周顯：港交所1000元不是夢
湯文亮：誰可代香港求籤？
湯文亮：誰可代香港求籤？
凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙
凱滙重推昨沽57伙套現逾7億 過年前最後一擊 大手客2800萬掃兩伙
恒地賣樓年終無休 送置業利市
恒地賣樓年終無休 送置業利市
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
楊海成沽中半山峰景 實呎4.7萬雙破頂
元朗本月首周連錄60宗二手成交
元朗本月首周連錄60宗二手成交
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
恒和6500萬購翠華老闆娘尖沙嘴舖
華懋奪中環街市10年營運權
華懋奪中環街市10年營運權