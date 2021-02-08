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積極管理強積金 中港市場看好

【明報專訊】一年之計在於春，2021年1月強積金回報平均有4343元回報，打工仔雖然未可以動用該筆利潤，若適時管理自己強積金戶口，則可以留意今年投資主題，以配合風險承受能力，將月供及之前累積供款分開管理。今年投資環境受疫情影響，全球央行及政府均採取大規模量寬及經濟補貼政策，投資者受封城及隔離措施影響，將消費資金轉投股市，增加環球市場持續極端波動情况。隨着美國新總統拜登就職，對華政策在對抗之餘亦尋求合作空間，令中港及亞洲市場於1月表現持續走強，帶動強積金市場於1月表現持續做好。

明報記者 龍彩霞

保誠公布了最新的強積金調查結果，是次調查於2020年11月以網上問卷形式合共訪問了570名保誠本地客戶。高達85%受訪者表示他們清楚所有強積金帳戶的投資組合和累積權益總額，可能是因為更頻密地定期查閱強積金帳戶結餘。具體而言，接近一半（48%）受訪者曾於年內查閱強積金帳戶結餘4次或以上；約五分之一（19%）受訪者於去年甚至查閱超過10次。

有趣的是，市民更頻密地查閱強積金帳戶的主要原因是電子渠道令查閱帳戶變得更方便（54%）；其次是希望追蹤強積金結餘和基金表現（49%）；只有34%受訪者基於市况浮動才更頻密查閱帳戶。事實上，儘管新冠病毒疫情導致市場不明朗，以及市民查閱帳戶的頻率有所上升，但調查結果顯示，72% 受訪者並不擔心強積金的投資回報。接近三分之二（63%）受訪者於2020年並沒有轉換強積金基金組合。其中64% 受訪者將強積金視為整體投資項目的一部分，而短線市况波動或不利因素（例如新冠疫情）對其投資決策影響似乎非常有限。

龐寶林：疫苗帶動復蘇 看好亞洲股市

東驥董事總經理龐寶林表示，坊間有一種「100減歲數」的方程式可供參考，有助掌握年紀與風險投資的比例，作為每年檢討強積金的策略，以40歲為例，用100減去40，即較進取的股票基金比例在此段期間應為60%；41至60歲則是59%至40%；而61歲以上組合股票比重降至39%以下。龐寶林表示，現時經濟處於市民收入低於充分就業水平，其特徵為生產急劇減少、投資減少、信用緊縮、價格水平下跌、失業嚴重，公眾對未來悲觀。蕭條的最低點稱為谷底，這時就業與產量跌至最低。當第二季有機會市民都打齊疫苗，經濟從蕭條到繁榮的過渡時期，這時經濟開始從谷底回升，但仍未達到頂峰。他看好亞洲股票市場，如果股票類別可以配置至該等市場。

另一方面，調查顯示年輕一代同樣積極管理強積金帳戶，例如大部分（76%）八十後受訪者已整合名下全部或部分強積金帳戶，反映年輕人相當積極參與其中。其他受訪者（24%）未有整合帳戶的原因包括整理合併帳戶資訊的過程太繁複（50%）、沒有時間（67%）與不知道選擇哪間強積金受託人（67%）。

調查：逾七成年輕受訪者 已整合強積金戶口

調查亦反映出書面文件電子化的趨勢。推動受訪者更積極管理強積金帳戶的主要因素包括擁有便捷的數碼平台（59%）、透過短訊和電郵定期接收強積金帳戶的最新消息（42%），以及接收基金價格和表現的推送通知（37%）。

另一重要調查結果是市民普遍缺乏強積金管理知識，亦不清楚如何轉換基金組合（45%）。儘管大多數受訪者（71%）選擇自行搜集資料，但仍有超過一半受訪者（57%）傾向透過保險理財顧問接收強積金資訊，以協助他們作出決策。

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