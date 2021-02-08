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馬泰陽

投資策略

馬泰陽：陽春早至 樓市續旺

【明報專訊】新春將至，在此祝各位讀者牛年吉祥、身心健康！2021年多個新盤「搶閘」登場，積聚購買力釋放，銷情理想，帶動二手氣氛升溫，樓市小陽春提早來臨。市場不乏新盤對戰，當中東九龍項目有望成為牛年頭炮全新盤，勢獲買家追捧。樓市愈趨暢旺，港股亦做好，樓市小陽春勢延長至春節後，更有望升級為「大陽春」。筆者認為樓市可從三點探討：資金充裕、低息持續、房屋求過於供。

第一，市場資金氾濫，各國為提振經濟，推行量化寬鬆，作為國際金融中心的香港吸納資金流入，帶動去年底本港銀行體系結餘升至逾4500億元歷史高位。熱錢成為環球股市催化劑，中概股回流香港上市，股市做好，不少人傾向投資於相對穩陣的磚頭作長線投資工具。

第二，全球步入超低息時代，美國聯儲局預期將維持接近零息率至2023年，本港息口走勢大致與美息一致，息口低企有助買家減低供樓利息開支，而存息低企亦促使不少市民投資物業。

第三，根據本行研究部資料顯示，最近3個財政年度私人房屋土地可建房屋總供應量平均約1.32萬伙，若與對上7個財政年度每年平均約2.01萬伙供應相比，大減約34%。不過本地置業剛性需求續增，雖然市場擔心移民成潮將影響需求，但香港一直是移民城市，有人離開，同時有人流入，加上部分人「移民不移居」，僅取得海外居留權。

受上述三大利好因素支持，樓市陽春勢延至新春後，加上疫苗即將抵港，有望令疫情受控，若屆時政府放寬限聚令等抗疫措施，並恢復中港通關，相信將刺激市場氣氛，令經濟反彈，北水重臨帶動樓市交投活躍，樓價有力挑戰新高。

香港置業董事

[馬泰陽]

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