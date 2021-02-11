摩根大通亞洲：看好快手納指數 購11978

【明報專訊】快手（1024）上周五首日掛牌，有53隻快手CALL輪同步登場，以行使價300元以上的價外CALL較活躍，實際槓桿約兩倍。投資者或發現部分輕微價外快手CALL輪價達6至8元，部分則約2元水平，這主要是兌換比率及年期不同所致。首日市場上10兌1窩輪年期為6至8個月，相對行使價接近的50兌1窩輪為短，實際槓桿稍高。不過投資者揀輪時不宜只看槓桿，宜同時比較發行商開價積極性。以快手購為例，買賣差價大部分時間維持1格，投資者進場時不用擔心因買賣差價帶來額外交易成本，對希望捕捉快手短期波動的投資者來說很重要。
市場關注快手能否短期內獲納入國際及本地指數。以300元股價計，快手市值已達1.2萬億元，可望達MSCI、恒生科指及國企指數快速納入門檻。如投資者看好快手，可留意快手購11978，行使價322.22元，2022年8月31日到期；或行使價345.45元的快手購11998，2022年7月4日到期。
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