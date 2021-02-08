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2021年2月8日星期一
蘇沛豐 焦點股
投資策略
安達臣道安峯折實均呎2萬 首推68伙 低凱滙餘貨一成 料牛年第一盤年初九開賣
話你知：華懋3年前奪地 每呎樓面1.2萬元
帝御．嵐天加推112伙 折實均呎1.58萬
嘉里今年推3豪宅 聚焦龍駒道萬呎「巨無霸」
太古城3房售2228萬 19年升值近4倍
五大核心區舖位空置率降 旺角表現最佳
晉達蘇達輝：盈利增長帶動 牛年中資股機會多
資金太多新股過熱 「故事股」屬投機非投資
富達繆子美：A股行情未完 北水續流入港股
中央反壟斷 利中小型科技股
會計師公會將推一人一票諮詢 料年內難修例 新會長自言「真正有意改革的人」
會計師公會新設四小組 「貼地」路線推進改革
南商主打跨境理財 抗「慣性收視」
九巴啟用「e度嘟」電子支付 中銀為收款行
中國平安：料今年業務可回復正增長
國務院發布《平台經濟領域反壟斷指南》
內地外匯儲備規模 降至32107億美元
傳珠海參投 法拉第未來可望回國量產 賈躍亭聲譽問題或成主要風險
賈躍亭以股代債 FF上市可望還清債務
港商首創「口鼻罩」 防疫兼顧飲食
曾研發「隱形鼻罩」獲港德設計獎
張兆聰：PayPal增長前景清晰
鄺翠玲：提早退休須考慮未完財務責任
環球經濟數據
金子：正股見支持 快手購12174
張兆聰：郵儲行有愈升愈急之勢
蔡金強：碳中和帶來中國能源革命
艾雲豪：電視女優的成就方程式
陳大為：散戶「狙擊」大戶反映流動性不足
謝偉銓：調高股票印花稅 不等於殺雞取卵
疫下過年派電子利市 隨時贏8888元
沈永年：不一樣的中國 不一樣的成都
趙海珠：經濟數據倘理想 美元短線續彈
謝紹榮：仿效GME散戶 易為他人作嫁衣
黃德几：敏華持續擴張產能 內地業務具增長動力
陸振球：澳門打疫苗 銀娛偷步買
陸振球：牛年投資穩打穩紮
林少陽：A股巨星科技禾稈冚珍珠
技術取勝：騰訊處上升軌
李聲揚：GameStop幾個教訓
潘迪藍：疫苗陷樽頸 今年全球難復蘇
蘇沛豐：高鑫零售現價吸博反彈
李順威：散戶重臨 推高估值
劉思明：北水「放假」考驗大市深度
何啟聰：快手憧憬返高位 購11872
瑞銀亞洲：短身價外合即市 快手購11887
摩根大通亞洲：看好快手納指數 購11978
周顯：炒股需有對手 方可賺大錢
張佩儀：靈活運用平均成本法增贏面
何濼生：樓市辣招傷害民生
王弼：油價衝60美元 重槌XOM
曾淵滄：憧憬澳門通關 銀娛回到疫前價
湯文亮：BNO入籍計劃 英「先租後賣」控主動權
陳永傑：美強力抗疫 港樓得益
廖偉強：不同行業復蘇時間各異
布少明：疫情周年 迎疫下「陽春」
馬泰陽：陽春早至 樓市續旺
愉景灣意峰位處半山 遠觀維港
翠怡上月交投增3倍 10年最旺
積極管理強積金 中港市場看好
蘇沛豐：高鑫零售現價吸博反彈
【明報專訊】上周本欄推介的強勢股洛陽玻璃（1108），一周內升逾三成，最高見10.98元，離目標11元僅一格。本周轉為推介弱勢股高鑫零售（6808）博反彈。
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